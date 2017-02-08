به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور در مراسم گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی و آیت الله هاشمی رفسنجانی که شامگاه چهارشنبه در کانون طه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: آیت االه هاشمی بزرگمردی در تاریخ انقلاب اسلامی و فردی عملگرا و توانمند بود که با نبود ایشان کمبود بزرگی احساس می‌شود.

وی افزود: با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات بسیاری در کشور شاهد بودیم و ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان با بیان اینکه باید فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و جناحی به مشکلات مردم بپردازیم، خاطرنشان کرد: باید در راستای اعتلای نظام و رفع مشکلات مردم خدمت کنیم و به مشکلات اساسی جامعه که مهم‌ترین آن بیکاری است، بپردازیم.

نورقلی پور تصریح کرد: یکی از راه‌های رفع مشکلات مردم، رفع درگیری‌های جناحی است، بنده را به عنوان یک اصلاح طلب می‌شناسند، اما همواره برای اصولگرایان احترام زیادی قائل بوده‌ام و سعی در همکاری با آنها داشته‌ام.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: این لایحه در ۳۴ ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد و با بررسی مجلس به ۱۴۵ ماده رسید، یکی از نقاط قوت لایحه برنامه ششم توسعه، مسئله محور بودن آن بود که پس از بررسی توسط مجلس، این مورد مقداری کمرنگ شد.

به گفته وی، غیر ممکن است که طی چهار سال مشکلات مردم از بین برود و رفع این مشکلات نیازمند زمان بیشتری است.

کاری در بخش صنایع گلستان انجام نشد

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان گلستان با خیل عظیم بیکاران رو به رو است، اظهار کرد: مشکل اصلی استان موضوع اشتغال است، زیرا طی سال های گذشته در بخش صنایع استان کاری انجام نشد و باید در این حوزه تحرک ایجاد کنیم.

نورقلی پور افزود: تحرک در حوزه صنایع گلستان با حرکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی استان محقق می‌شود، البته دیدگاه‌هایی مبنی بر استقرار صنایع سنگین در استان وجود دارد که در گذشته به سرانجام نرسید.

وی تصریح کرد: راه علاج بیکاری در استان گلستان توسعه بخشیدن صنایع است و باید مردم را از طریق ظرفیت‌های بالقوه توانمند کنیم اما ابزارها و حمایت‌های لازم وجود ندارد.

وی یادآور شد: با وزارت خانه ها صحبت‌هایی داشتیم تا در طرح های پایلوت و حوزه‌های ICT، صنایع دستی و گردشگری بتوانیم توانمندی ایجاد کنیم تا زمینه اشتغال فراهم شود.