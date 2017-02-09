نبرد ارتش سوریه با داعش در دیرالزور/حمله هوایی آمریکا به ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع نظامی سوری اعلام کردند که در عملیات ارتش سوریه ضد مواضع تکفیری ها در منطقه تدمر و حومه شمالی حمص در طی ساعات گذشته ۱۷ داعشی کشته شده اند.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه در ادامه عملیات ضد تروریستهای داعش در محور جنوبی منطقه البیارات در غرب شهر تدمر به پیشروی های جدیدی دست یافته است و شماری از تروریستهای داعش را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کرده است.

به گفته این منابع، مرکز تجمع تروریستهای داعش و انبار مهمات آنها در جریان حملات جنگنده های ارتش سوریه منهدم شد. در حمله به مواضع داعش در تدمر ۱۲ داعشی کشته شدند و سه مقر آنها منهدم شد.

ارتش سوریه در دیرالزور نیز به عملیات ضد داعش ادامه داد. ارتش سوریه در منطقه المقابر درگیری های شدیدی با تکفیری ها داشت.

منابع سوری به حملات پهپاد های داعش به هرابش، القصور و الجوره در شهر دیرالزور و کشته و زخمی شدن شماری اشاره و اعلام کردند: ارتش سوریه طی ۵ روز گذشته ۷۰ درصد از منطقه المقابر را بازپس گرفته است و این عملیات ادامه دارد. ارتش سوریه امداد رسانی برای تروریستها از کوه ثرده را قطع کرده است اما داعش به دنبال کمک گرفتن از مناطق دیگر است.

از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: ۱۱ عضو القاعده در نزدیکی ادلب در شمال غرب سوریه در حمله هوایی کشته شده اند که ابو هانی المصری از نزدیکان به اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده نیز در میان کشته شدگان است.

وزارت دفاع روسیه نیز از ۱۵ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ساعات گذشته خبر داد.

در همین حال منابع سوری به کشته شدن یکی از سرکرده های جیش الاسلام در درگیری با ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق اشاره کردند.

این در حالی است که ارتش سوریه با تسلط بر روستای طومان به پیشروی به سوی شهر راهبردی الباب ادامه داد.