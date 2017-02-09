نمایش تصویرسازی های اردشیر رستمی/ «حاجی فیروز» به گالری ها می آید

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به چهارمین آدینه بهمن ماه قریب به ۲۵ گالری خود را برای برپایی افتتاحیه ها آماده می کنند. در حالیکه خانه هنرمندان ایران نمایش گروهی نقاشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران همچنان در خانه هنرمندان ایران برپاست و تا ۲۶ بهمن ماه به کار خود ادامه می دهد، نمایش آثار ۶ نفر از پیشکسوتان هنر در حاشیه نهمین جشنواره تجسمی فجر در فرهنگسرای نیاوران برپاست و همچنین ۶۰ پوستر از آثار برتر هنرمندان گرافیست کشورمان درباره آتش نشانان در برج میلاد در معرض دید عموم علاقه مندان قرار گرفته است. تا آخر بهمن ماه نیز آثار منتخب نهمین جشنواره هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر میزبان علاقه مندان است. همچنین نمایشگاه گروهی نقاشان دوره انقلاب با عنوان «برای آزادی» به مناسبت دهه مبارک فجر تا ۲۷ بهمن در خانه هنرمندان ایران دایر است. اما در ادامه نگاهی داریم به برخی افتتاحیه های جمعه ۲۲ بهمن ماه در گالری های پایتخت.

گالری فردا: این هفته عکس های لیلی حفیظی راد در نمایشگاهی تحت عنوان «شکاف ماضی» در گالری فردا روی دیوار می رود. این هنرمند در کارنامه خود برپایی و حضور در نمایشگاه در گالری تندیس در سال ۱۳۸۳، نمایشگاه انفرادی در گالری مرکزی اصفهان ۹۰ و برپایی نمایشگاه انفرادی در گالری کوئین تورنتو۹۲ را دارد. این نمایشگاه از بیست و دوم بهمن تا بیست و هشتم این ماه در گالری فردا برپا شده است و علاقمندان برای دیدن آن می توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک دو واحد ۲ مراجعه کنند.

نگارخانه سرو: نمایشگاه خوشنویسی و گل و مرغ «پرتو حُسن» آثار سهیلا لشگری، عصر جمعه ۲۲ بهمن ماه ، ساعت ۱۶ در نگارخانه سرو برپا می شود. در این نمایشگاه بیش۵۰ اثر خوشنویسی و گل و مرغ به نمایش گذاشته می شود. این نگارخانه در خیابان ولی عصر(عج)، بعد از پارک ساعی، ساعی یکم واقع است.

گالری شکوه: بزرگترین نمایشگاه گروهی نقاشی کارهای کوچک توسط گروهی از هنرجویان آتلیه آهو عصر جمعه بیست و دوم بهمن ماه در گالری شکوه برپا می شود. در این نمایشگاه آثاری با تم موضوعی متنوع در ابعاد کوچک و با تکنیک های مختلفی چون آبرنگ، اکریلیک، رنگ روغن، کلاژ و چاپ روی بوم و کاغذ به تماشای عموم گذاشته می شود. گالری شکوه در خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو،کوچه سلیمی شمالی کوچه امیرنوری، شماره ۱۹ واقع است.

گالری شهریور: نمایشگاه جدیدترین آثار قاسم حاجی زاده روز جمعه (۲۲ بهمن ماه) در گالری شهریور برگزار می شود. این نمایشگاه در روز افتتاحیه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ میزبان مدعوین خواهد بود و هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ ادامه خواهد شد. نمایشگاه صادق هدایت تا ۲۰ اسفند دایر خواهد بود. علاقمندان می توانند به نشانی خیابان الهیه، خیابان خزر شمالی، بن بست هرمز، شماره ۹ مراجعه کنند.

گالری شلمان: گالری شلمان این هفته میزبان آثار حمید دانش پژوه با عنوان «قدم یک شهرساز: شناخت شهر از دالان هنر» است. این نمایشگاه روز جمعه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ در گالری شلمان گشایش می یابد و تا تاریخ ۲۷ بهمن ماه بر پا است. علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه به گالری شلمان واقع در خیابان میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷مراجعه کنند.

گالری نگر: نمایشگاه نقاشی، حجم و چیدمان «قرمز» با نمایش آثار هنرمندان رشته‌های مختلف هنری در مدت دو هفته برگزار می شود. این نمایشگاه به مناسبت جشن اولین سال تاسیس گالری «نگر» برگزار می شود و آثاری از هنرمندان معاصر در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. علاقه مندان برای دیدن نمایشگاه «قرمز» می توانند به گالری «نگر» به نشانی خیابان قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، شماره ۳۳، زنگ سوم مراجعه کنند.

گالری سیحون: نمایشگاه آثار ۵+۵۰ هنرمند معاصر ایرانی ۲۲ بهمن ماه به بهانه «پنجاه سالگی» گالری سیحون در گالری سیحون افتتاح می شود.

گالری آیریک: گالری آیریک از ۲۲ تا ۲۹ بهمن نمایشگاه نقاشی های لاله قائد امینی را در اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، نبش وفا آذر، مجتمع ایریک سنتر جنوبی طبقه ۳ واحد ۱۰۲ برپا می کند.

گالری الهه: نمایشگاه نقاشی های شهره قنبری با نام «حاجی فیروز» ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند در گالری الهه واقع در بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام، خیابان نازنین، بن بست امینی، پلاک ۳ میزبان علاقه مندان به هنر است.

گالری خاک: نقاشی های و طراحی‌های اردشیر رستمی با عنوان «دیدار» از ۲۲ تا ۲۹ بهمن ماه در گالری خاک واقع در خیابان شریعتی، دو راهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه ژیلا، شماره یک به نمایش در می آید.

گالری ثالث: نقاشی های هیرو شیخ‌ لاسلامی ۲۲ تا ۲۷ بهمن در گالری ثالث به تماشا در می آید؛ «ورووژا» عنوان این نمایشگاه است؛ گالری ثالث در خیابان کریمخان، بین خیابان های ماهشهر و ایرانشهر پلاک ۱۴۸ واقع است.

گالری ساربان: گالری ساربان از بیست و دوم تا بیست و نهم بهمن ماه ۹۵ میزبان نمایشگاهی از آثار نقاشی فریا آریانژاد است. گالری ساربان، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ واقع است.

گالری شیرین: نمایشگاه طراحی های داریوش قره‌ اد جمعه ۲۲ بهمن افتتاح می شود و تا ۴ اسفند در گالری شیرین ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می‌توانند به آدرس کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵۵، گالری شیرین مراجعه کنند.همچنین نمایشگاه عکس های جمشید بایرامی با عنوان «آیینه من باش » ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند در گالری شیرین برپاست.

گالری گلستان: نمایشگاه نقاشی محبوبه مغربی ۲۲ تا ۲۷ بهمن در گالری گلستان واقع در خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۲ به نمایش درمی‌ ید.

گالری ویستا: نمایشگاه مروری بر دو دوره کار چاپ دستی و مجسمه های چوبی ثمیلا امیرابراهیمی جمعه ۲۲ بهمن در گالری ویستا افتتاح و تا ۱۳ اسفند ماه در خیابان مطهری، خیابان میرعماد ، کوچه دوازدهم، پلاک۱۱ برقرار است.