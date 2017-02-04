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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

در خانه هنرمندان ایران برپا می شود

چهارمین کارنمای پژوهشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران

چهارمین کارنمای پژوهشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران

چهارمین کارنمای پژوهشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران ۱۷ تا ۲۶ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

ارائه آثار اعضای زیر چهل سال انجمن هنرمندان نقاش ایران با چهارمین کارنما به پایان می‌رسد و در بهار سال آینده، همراه با کارنمای پنجم، نمایش آثار اعضای بالای چهل سال انجمن آغاز خواهد شد.

«طرح جامع کارنماهای پژوهشی» (که حکم دوسالانه‌های داخلی انجمن را دارد) فرصتی برابر برای دیده شدن آثار همه‌ اعضای انجمن ایجاد کرده است تا در کنار هم سنجیده شوند.

در سال جاری مجموعاً در چهار کارنمای پژوهشی ویژه اعضای زیر چهل سال انجمن ۱۸۶ نفر با ۱۰۴۴ اثر شرکت داشته‌اند.

در چهارمین کارنمای پژوهشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران که از ۱۷ بهمن در خانه هنرمندان ایران گشایش پیدا می‌کند، ۳۶ هنرمند نقاش با ۱۹۶ اثر حضور دارند. از هنرمندان حاضر در این دوره می‌توان بهرضا صیاد صوفدوست، رضوان بوستانی، سهیلا شولی، مجتبی شفایی، مریم بیگمرادی، بهنوش کاظمی، پویا رضی، فاطمه معیدفر، مهناز جاوید، مونا میرجهانگیری، زهرا فریدونی، امیر سقراطی، گلناز عنبری عطار، سارا شهریاری راد و ... اشاره کرد.

چهارمین کارنمای پژوهشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار می کند و تا ۲۶ بهمن میزبان علاقمندان است.

کد مطلب 3896310

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