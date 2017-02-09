آرای انضباطی لیگ دسته اول اعلام شد/ ملوان و سپیدرود جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای کمیته انضباطی این فدراسیون برای مسابقات لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* مسابقه تیم های سپید رود رشت و ملوان بندر انزلی برگزار و از سوی تماشاگران تیم سپید رود رشت تخلفاتی مبنی بر فحاشی و پرتاب اشیا رخ داد. این تیم طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. تیم ملوان بندر انزلی نیز به دلیل فحاشی هوادارانش نسبت به تیم مقابل و پرتاب اشیا طبق ماده ۷۹ باید مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* دیدار تیم های استقلال اهواز و خونه به خونه بابل برگزار و از سوی تماشاگران تیم استقلال اهواز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به بازیکنان تیم مقابل رخ داد. این تیم طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

* تیم ملوان بندر انزلی به دلیل فحاشی مکرر هوادارانش به تیم داوری و سایر مسئولان در دیدار برابر آلومینیوم هرمزگان، باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمخ نقدی پرداخت کند. (این رای قابل تجدید نظر است). ضمنا اگر در مسابقات آتی تخلفات فوق از سوی تماشاگران تیم ملوان بندر انزلی رخ دهد، بازیهای خانگی این تیم مسلما برابر مقررات بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

* دیدار تیم های اکسین البرز و خیبر خرم آباد برگزار و از سوی داود حق دوست مربی تیم خیبر خرم آباد تخلفاتی مبنی بر اعتراض شدید به داور و نقض مقررات که منجر به اخراجش شد، رخ داد. همچنین محمد جبارپور مربی تیم خیبر خرم آباد نیز تخلفاتی مبنی بر اعتراض شدید به داور و نقض مقررات که منجر به اخراجش شد، انجام داد. هر کدام از مربیان فوق منفردا با توبیخ کتبی کمیته انضباطی مواجه شدند.

آرای لیگ دسته دوم هم به این شرح است:

* تیم شهرداری فومن به خاطر تخلفات تماشاگرانش و پرتاب اشیا به داخل زمین بازی که سبب وقفه در دیدار برابر شهرداری بندرعباس شد، طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* مسابقه تیم های هف سمنان و کاسپین قزوین برگزار و از سوی رضا جعفری- تدارکات تیم کاسپین قزوین و رضا عسکری- مدیر تیم کاسپین قزوین تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات داور رخ داد که هر دو نفر از بازی اخراج شدند. کمیته انضباطی هر کدام از افراد فوق را منفردا به تذکر کتبی محکوم کرد.

* تیم پتروکیان شوشتر به دلیل تخلفات تماشاگرانش مبنی بر پرتاب بطری آب به زمین بازی در دیدار برابر نفت نوین آبادان، به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

*رقابت دو تیم برق جدید فارس و بعثت کرمانشاه برگزار و از سوی علی فاتح بازیکن تیم بعثت کرمانشاه تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور بازی که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی طبق بند ۴ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین تیم بعثت کرمانشاه به دلیل اهانت فردی که وی را منتسب به تیم معرفی کرده اند و با توجه به اینکه فرد مورد نظر شناسایی نشده و تماشاگر قلمداد می شود، به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

کلیه آرای فوق قطعی است.