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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه ای؛

۱۲استارتاپ ایرانی به نمایشگاه سبیت آلمان می روند

۱۲استارتاپ ایرانی به نمایشگاه سبیت آلمان می روند

سازمان نظام صنفی رایانه ای از حضور ۱۲ استارتاپ ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان به عنوان بزرگترین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه سبیت آلمان به عنوان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر جهان، از ۲۰ تا ۲۴ مارس ۲۰۱۷ (۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا چهارم فروردین ۱۳۹۶) در شهر هانوفر برگزار می شود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای امسال در سالن ۶ سبیت ۲۰۱۷ حضور دارد و ۱۲ استارتاپ ایرانی نیز در سالن ویژه استارتاپهای این نمایشگاه بین المللی، توانمندی های خود را معرفی خواهند کرد.

این استارتاپها به عنوان کسب و کارهای برگزیده حاضر در نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران، برای حضور در سبیت آلمان معرفی شدند.

کد مطلب 3902155

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