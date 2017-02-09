آزمایش موشکی جدیدنداشته ایم/کشورهای خلیج فارس فریب آمریکارانخورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به استان گیلان سفر کرده است در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر موضع ایران در خصوص ادعای جدید مقامات و رسانه های آمریکایی مبنی بر آزمایش موشک دیگر از سوی ایران گفت: اولاً این ادعاها ساختگی است و چنین اتفاقی رخ نداده است، ثانیاً اگر چنین آزمایشی صورت گرفته بود به آنان هیچگونه ربطی ندارد و ثالثاً برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران برنامه ای عادی و آزمایشات موشکی آن جزء برنامه های از پیش طراحی شده است که برای حفظ آمادگی های دفاعی کشورمان صورت می گیرد.

وی افزود:این گونه ادعاهای ساختگی یک نوع دشمن سازی و ایران هراسی است که توسط رژیم صهیونیستی طراحی شده و از طرفی تحریک و از طرفی دیگر دروغ پراکنی می کنند.

سردار دهقان تصریح کرد:ما به کشورهای همسایه جنوبی خلیج فارس توصیه می کنیم فریب این جوسازی ها را نخورند زیرا جمهوری اسلامی ایران هیچگاه برای آنان تهدید نبوده و نخواهد بود و آمریکائی ها با هدف فروش تسلیحات خود این جنگ تبلیغاتی و روانی را به راه انداخته اند.

وزیر دفاع در پایان گفت: ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور میلیونی خود پاسخ قاطعی به جنگ روانی، تبلیغاتی و تهدیدات آنان خواهد داد.