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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر؛

معاون کل نهاد ریاست جمهوری پروژه های روستایی قرچک را افتتاح کرد

معاون کل نهاد ریاست جمهوری پروژه های روستایی قرچک را افتتاح کرد

قرچک-همزمان با ایام الله دهه فجر، مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری با حضور در شهرستان قرچک، پروژه های روستایی را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه های روستایی شهرستان قرچک ظهر پنج شنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری، مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان قرچک، معاونان فرماندار، بخشدار مرکزی و دیگر مسئولان با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.

در این مراسم، زمین فوتبال چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع در روستای ولی آباد به بهره برداری رسید.

بوستان روستایی در روستای قشلاق دوم در مساحت سه هزار مترمربع با اعتبار سه میلیارد ریال و ایستگاه آتش نشانی روستای قشلاق دوم در مساحت ۴۰۰ مترمربع با اعتبار سه میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

معاون کل نهاد ریاست جهوری کلنگ ساخت سینما شش بعدی روستای قشلاق دوم را با اعتبار یک میلیارد ریال بر زمین زد.

همچنین مجتمع دامپروری ۸۰۰ رأسی با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال در روستای داودآباد افتتاح شد.

کد مطلب 3902378

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