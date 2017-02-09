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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

ناظر مسابقه فوتسال دبیری و طرح و توسعه:

دبیری سه بر صفر برنده می شود/ جریمه برای طرح و توسعه قزوین

دبیری سه بر صفر برنده می شود/ جریمه برای طرح و توسعه قزوین

تبریز - ناظر برگزاری مسابقه تیمهای دبیری و طرح و توسعه قزوین گفت: در صورت عدم حضور تیم طرح و توسعه این بازی سه بر صفر به سود دبیری می شود.

مرتضی درودیان امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه عوامل اعم از تیم میزبان، مسئولان برگزاری، نیروی انتظامی و دیگر عوامل برگزاری مسابقه در سالن علوم پزشکی حضور دارند اما خبری از تیم طرح و توسعه الوند قزوین نیست.

وی ادامه داد: داوران مسابقه هم حاضر هستند و حتی به بازیکنان تیم دبیری هم گفتیم که آماده حضور در زمین مسابقه باشند و آنها هم اکنون در حال گرم کردن هستند.

درودیان در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر در خصوص نتیجه این مسابقه عنوان کرد: قطعا نتیجه این بازی سه بر صفر به سود دبیری می شود و نیازی نیست که در مورد نتیجه بازی کمیته انضباطی ورود کند.

وی افزود: البته علاوه بر نتیجه سه بر صفر به سود دبیری، تیم طرح و توسعه قزوین به دلیل حضور نیافتن در تبریز از سوی کمیته انضباطی جریمه خواهد شد چراکه تیم دبیری برای این مسابقه تدارکات لازم را دیده و هزینه کرده است.

این ناظر کمیته فوتسال در خاتمه گفت : موارد لازم را صورتجلسه می کنیم تا به امضای افراد ذیربط برسد و آن را به فدراسیون خواهیم داد تا مشخص شود که شرایط برای برگزاری این بازی مهیا بوده است.

دیدار تیمهای دبیری تبریز و طرح و توسعه الوند قزوین از چارجوب بازی های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار بود از ساعت ۱۶ امروز در سالن علوم پزشکی تبریز برگزار شود که این بازی به دلیل عدم حضور تیم میهمان در تبریز برگزار نشد.

کد مطلب 3902419

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