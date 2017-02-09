محرومیت ۴ جلسه ای خداداد عزیزی و جریمه ۱۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبل، دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و ماشین سازی در هفته نوزدهم برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داوران مسابقه و فدراسیون فوتبال از دقیقه ۷۹ رخ داد. تیم تراکتورسازی تبریز طبق بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مسابقه تیم های فولاد خوزستان و سیاه جامگان مشهد در هفته نوزدهم برگزار و از سوی خداداد عزیزی- تخلفاتی مبنی بر اعتراض شدید به داور، اقدام به خارج کردن بازیکنان تیم از زمین مسابقه و رفتار غیر روزشی و تحریک آمیز، ورود غیر مجاز به داخل زمین مسابقه که نهایتا منجر به تحریک تماشاگران و اخراج سرمربی از سوی داور شد، رخ داد. عزیزی طبق ماده ۶۵ و تبصره آن و ماده ۶۶ با رعایت ماده ۶۰ آیین نامه انضباطی به خاطر محرومیت قبلی، به چهار جلسه از همراهی تیم خود و نیمکت ذخیره ها و محرومیت از حضور در کنفرانس های مطبوعاتی قبل و بعد از بازی محروم و باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ( این رای قابل تجدید نظر است)

همچنین باشگاه سیاه جامگان مشهد به خاطر ترک زمین توسط بازیکنان که منجر به وقفه بازی به مدت ۸ دقیقه شد، به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

تیم فولاد خوزستان نیز به دلیل تخلفات تماشاگرانش مبنی بر پرتاب اشیا به داخل زمین مسابقه باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.