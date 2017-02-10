شناسایی فلزات سمی در مایع سیگارهای الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، «آنا ماریا رول» سرپست تیم تحقیق از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، در این مورد می گوید: «وجود این مواد سمی مشکل ساز هستند و افراد استنشاق کننده آنها از طریق استعمال سیگار الکترونیکی، دچار مشکلات سلامت خواهند شد.»

در این تحقیق، محققان مایع پنج نوع سیگار الکترونیک مختلف را که شبیه سیگارهای سنتی هستند، بررسی کردند.

محققان دریافتند مایعات موجود در این سیگارها حاوی فلزات سنگین کادیوم، کروم، سرب، منگنز و نیکل بودند. این فلزات در صورت استنشاق سمی هستند.

در سیگارهای الکترونیک، فیلتر مایع آن در تماس نزدیک با فنر گرمایشی آن قرار دارد. در زمان گرم شدن، مایع بخاری را تولید می کند که فرد آن را استنشاق می نماید. محققان معتقدند این فنر گرمایشی منبع اصلی فلزات خطرناک است.