موج بازگشت زائران در مسیر؛ بیش از ۵ هزار سرویس مسافری از مشهد

جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر از شتاب گرفتن روند بازگشت زائران دهه پایانی ماه صفر خبر داد و اظهار کرد: در شبانهروز گذشته تا ساعت ۸ صبح روز جاری، بیش از ۵ هزار و ۲۰ سرویس مسافری از مبدأ مشهد مقدس به مقاصد مختلف کشور توسط ناوگان حملونقل عمومی جادهای انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی بیان کرد: در این مدت یک هزار و ۹۹۳ دستگاه اتوبوس در کنار ناوگان سواری کرایه و مینیبوس برای بازگشت زائران به کار گرفته شده و در مجموع بیش از ۵ هزار سرویس مسافری از مشهد به نقاط مختلف کشور انجام شده است.
وی افزود: طی این مدت بیش از ۱۳۵ هزار صندلی اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه به بازگشت زائران اختصاص یافته و بر اساس آخرین پایش انجامشده، جابهجایی بیش از ۹۰ درصد زائران پیاده و حدود ۴۵ درصد سایر زائرانی که با ناوگان حملونقل عمومی به مشهدالرضا مشرف شده بودند، انجام شده است.
شهامت با اشاره به تداوم برنامه پیشفروش بلیت اظهار کرد: تیمهای نظارتی در پایانههای مسافربری مشهد مستقر هستند و بر فرآیند عرضه بلیت، فعالیت شرکتهای حملونقل و نحوه خدمترسانی به زائران نظارت دارند.
رئیس کمیته حملونقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوی گفت: پیشفروش بلیت به تمامی مقاصد مورد تقاضای زائران همچنان ادامه دارد و طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۲ هزار سرویس پیشفروش شده است که این ظرفیت نقش مهمی در مدیریت تقاضای سفر، تسهیل بازگشت و افزایش آرامش و رفاه زائران داشته است.
وی تأکید کرد: زائرانی که قصد بازگشت با ناوگان عمومی را دارند، بلیت خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سپاس به نشانی «sepas.rmto.ir» و سایر سامانهها و درگاههای مجاز تهیه کنند و برای خرید بلیت نیازی به مراجعه حضوری به پایانههای مسافربری ندارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی همچنین با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای بازگشت زائران پیاده گفت: هماهنگی لازم برای جابهجایی این زائران از محل استقرار و اسکان آنان انجام شده و ناوگان عمومی متناسب با نیاز در محلهای تعیینشده حضور خواهد یافت.
شهامت افزود: علاوه بر ظرفیت ناوگان عمومی جادهای، از ظرفیت سرویسهای فوقالعاده ریلی نیز برای بازگشت زائران استفاده میشود تا این گروه از زائران با کمترین جابهجایی و دغدغه، مسیر بازگشت خود را آغاز کنند.
وی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان از زائرانی که با خودروهای شخصی قصد بازگشت دارند خواست برنامه سفر خود را به گونهای تنظیم کنند که از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود.
رئیس کمیته حملونقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوی تأکید کرد: رانندگان باید در طول مسیر استراحت کافی داشته باشند و به هیچ عنوان در شرایط خستگی و خوابآلودگی به رانندگی ادامه ندهند.
وی افزود: نیروهای راهداری، پلیس و جمعیت هلالاحمر در طول شبکه راههای استان مستقر و آماده خدمترسانی، امدادرسانی و پاسخگویی به زائران و کاربران جادهای هستند.
شهامت با اشاره به فعالیت شبانهروزی سامانه ۱۴۱ اظهار کرد: زائران و کاربران جادهای، چه در سفر با خودروی شخصی و چه با ناوگان عمومی، در صورت بروز مشکل یا نیاز به دریافت اطلاعات درباره وضعیت راهها، شرایط ترافیکی و محدودیتهای جادهای میتوانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با همکاری سایر دستگاههای خدماترسان، تمامی ظرفیتهای موجود را برای مدیریت موج بازگشت و فراهم کردن سفری ایمن، روان و کمدغدغه برای زائران به کار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در سطح ملی و استانی گفت: برگزاری جلسات کمیته حملونقل کشوری ستاد اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر و همچنین جلسات هماهنگی در سطح استان، موجب شده است ظرفیتهای حملونقل، سرویسهای فوقالعاده، پایانههای مسافربری و فرآیند بازگشت زائران به شکل منسجمتری مدیریت شود.
شهامت ابراز امیدواری کرد با استمرار این هماهنگیها و همراهی زائران در برنامهریزی سفر، استفاده از بلیت الکترونیکی و انتخاب زمان مناسب برای بازگشت، روند بازگشت زائران امام رضا(ع) با ایمنی، آرامش و کمترین دغدغه ادامه یابد.
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