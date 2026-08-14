سخنان تفرقه انگیز؛ امنیت و آرامش سیستان و بلوچستان را تهدید می کند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: وحدت در منظومه معارف اسلامی، تنها یک توصیه اخلاقی و اجتماعی نیست، بلکه از اصول بنیادینی است که قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) بر آن تأکید کردهاند. آموزههای اسلامی همواره مسلمانان را به همدلی، برادری و پرهیز از عوامل تفرقهانگیز فراخوانده است؛ رویکردی که در سخنان و سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز جایگاهی محوری داشته و حفظ وحدت را از پایههای امنیت و آرامش جامعه اسلامی دانستهاند.
بر این اساس، سخنان تفرقهانگیز، فارغ از اینکه از سوی چه فرد، جریان یا جناحی بیان شود، میتواند زمینهساز اختلاف، تنش و ناامنی اجتماعی باشد. این موضوع درباره علما و شخصیتهای اثرگذار اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه آنان در میان مردم جایگاه ویژهای دارند و باید در بیان مطالب، مراقب حفظ حرمت و احساسات پیروان مذاهب و اقوام مختلف باشند.
این ضرورت در سیستان و بلوچستان، که شیعه و سنی و اقوام فارس و بلوچ قرنها در کنار یکدیگر زندگی و با یکدیگر پیوندهای خانوادگی و اجتماعی برقرار کردهاند، اهمیتی دوچندان دارد.
سخنان وحدتشکنانه نباید در مجامع عمومی مطرح شود؛ توسعه و پیشرفت در سایه وحدت است
مولوی عبدالرحمن عارفی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان شیعه و سنی در شرایط کنونی، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم امت اسلامی را به وحدت و یکپارچگی فراخوانده است و ایجاد ناامنی و تفرقه، جز بدبختی و عقبماندگی برای ملتها نتیجهای ندارد.
وی افزود: هر پیشرفت و دستاوردی که در استان سیستان و بلوچستان و کشور حاصل شده، در سایه امنیت، وحدت و اتفاقنظر بوده است؛ وحدت، بزرگترین سلاح مؤمن است و انسان به واسطه آن میتواند بر سختترین مشکلات فائق آید و به بالاترین درجات معنوی و اجتماعی دست یابد.
وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان استانی امن و باثبات بوده، هست و خواهد بود و هر طرح عمرانی و پیشرفتی که در گوشهای از این خطه پهناور انجام میشود، در سایه همین صفا، برادری و هدف مشترک شکل گرفته است.
علمای شیعه و سنی پرچمداران وحدت در سیستان و بلوچستان هستند
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به طرح مباحث تفرقهانگیز در مجامع عمومی خاطرنشان کرد: شایسته است سخنان وحدتشکنانه در محافل عمومی مطرح نشود، چراکه چنین اظهاراتی میتواند امنیت جامعه را خدشهدار کرده و موجب ایجاد التهاب شود.
مولوی عارفی با اشاره به جایگاه علما و بزرگان شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: علمای تشیع و تسنن در این استان همواره پرچمدار وحدت بودهاند و در عمل نیز این وحدت را به نمایش گذاشتهاند. ما در کنار شهیدان، سرداران و بزرگان این سرزمین حضور داشتهایم و همه از ثمرات وحدت بهره بردهایم.
علما در هر جامعهای رهبران دینی و معنوی امت هستند
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مردم باید قدردان علمای بصیر خود باشند؛ علمایی که همواره تلاش کردهاند مردم را از افراطگرایی و تندروی بازدارند. مردم مؤمن و هوشیار نیز نباید به سخنان افرادی که از روی بیاخلاقی و غرضورزی سخن میگویند، گوش فرا دهند و نباید دنبالهرو افراد هتاک یا جریانهای منحرف باشند.
وی در پایان گفت: علما در هر جامعهای رهبران دینی و معنوی امت هستند و مردم را به صراط مستقیم و مسیر حق دعوت میکنند. هدف آنان اصلاح امور جامعه و دعوت به حق است؛ بنابراین هر سخنی خارج از این چارچوب، در مسیر حق و مصلحت امت اسلامی نیست. امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت برادری میان پیروان مذاهب اسلامی نیازمندیم.
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان: دشمن روی گسلهای مذهبی و قومیتی سرمایهگذاری میکند
ابراهیم نوری، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ضرورت حفظ وحدت اظهار کرد: دشمن و رسانههای معاند همواره در پی یافتن فرصتهایی هستند تا با سوءاستفاده و موجسواری بر مسائل و اختلافات، به اهداف خود دست یابند.
وی با بیان اینکه وحدت پیروان ادیان الهی از آموزههای مورد تأکید قرآن کریم است، تصریح کرد: قرآن کریم وحدت را در چارچوب وحدت انسانی و اخلاقی مورد توجه قرار داده و بهویژه مسلمانان را بهشدت از تفرقه برحذر داشته است. صراحت آیات قرآن نشان میدهد که تفرقه میان مسلمانان، جامعه را به سمت ضعف و سستی سوق میدهد.
نوری افزود: سیره نبوی را باید هم با معیار عقلی و هم با معیار نقلی بررسی کرد؛ چراکه توصیههای اصیل وحی الهی و تجربه تاریخی نشان میدهد دشمنان همواره تلاش کردهاند جوامع اسلامی را از درون با چالش مواجه کنند و با ایجاد اختلاف، زمینه بهرهبرداری خود را فراهم سازند.
برخی افراد به مسائل اختلافی با چاشنی سیاسی دامن میزنند
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به هوشمندی دشمن در شناسایی نقاط حساس اجتماعی گفت: دشمن با مطالعه دقیق، گسلهای قومیتی و مذهبی استان را شناسایی کرده و برای بهرهبرداری از این شکافها هزینههای بسیاری صرف میکند تا ضربه خود را به جامعه اسلامی وارد کند.
وی با بیان اینکه راز پیروزی مسلمانان در طول تاریخ، وحدت بوده است، خاطرنشان کرد: نزدیک به نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد و رمز ماندگاری آن، وحدت کلمه، ایمان مردم و حرکت جامعه در کنار رهبری واحد بوده است.
نوری ادامه داد: دشمن هیچگاه وحدت اسلامی را برنمیتابد و همواره درصدد شناسایی خلأها و کاستیهاست تا از مفاهیمی مانند حقوق بشر و عدالت اجتماعی بهعنوان ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
وی تصریح کرد: برخی افراد به مسائل اختلافی با چاشنی سیاسی دامن میزنند و این قبیل سخنان میتواند موجب پراکندگی جامعه و دور شدن آن از وحدت شود. در گذشته، نخبگان اختلاف دیدگاههای خود را با ادب و احترام و در سطحی محدود مطرح میکردند و از کشاندن این اختلافات به میان عموم مردم پرهیز داشتند.
امام جمعه اهل سنت چابهار: کرامت مذاهب اسلامی خط قرمز برادری دینی است
مولوی عبدالرحمن ترنج زر زینالعابدین، امام جمعه اهل سنت مسجد زین العابدین چابهار، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه بنیادین وحدت در آموزههای اسلامی، آن را دستور صریح خداوند برای همه مسلمانان دانست و بر ضرورت پاسداری از برادری دینی میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید کرد.
وی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» اظهار داشت: خداوند متعال همه مذاهب اسلامی، حکومتهای اسلامی و ملتهای مسلمان را به چنگ زدن به ریسمان الهی فرا میخواند. ما همه امت واحده قرآن هستیم و هر مذهب اسلامی موظف است به این آیات نورانی عمل کند تا زمینه سلطه دشمنان بر امت اسلام فراهم نشود.
امام جمعه اهل سنت چابهار، وحدت اسلامی را یکی از ضروریترین نیازهای امروز جهان اسلام برشمرد و بیان کرد: وحدت و الفت میان شیعه و سنی و تمامی مذاهب اسلامی، تنها راه مقابله با توطئههای دشمنان است. در جمهوری اسلامی ایران و بهویژه در استان سیستان و بلوچستان، سالهاست برادران اهل تشیع و تسنن در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی میکنند.
علما و نخبگان از عوامل تفرقه انگیز پرهیز کنند؛ ضرورت حفظ حرمت پیروان مذاهب اسلامی
مولوی زینالعابدین با اشاره به نقش افراد معتمد، علما و نخبگان در حفظ این همبستگی افزود: افراد صالح در سراسر ایران اسلامی، از سیستان و بلوچستان گرفته تا دیگر استانها، همواره به مسئولیت خود در قبال تقویت اخوت اسلامی عمل کردهاند.
وی ادامه داد: علما و معتمدان اهل تشیع و اهل تسنن در اظهارنظرها و سخنرانیهای خود هیچگاه سخنی بر زبان نمیآورند که موجب جریحهدار شدن احساسات پیروان مذهب دیگر شود و همین رویکرد میتواند به تحکیم روابط میان مسلمانان کمک کند.
امام جمعه اهل سنت چابهار در پایان خاطرنشان کرد: مسلمانان یک خدا، یک رسول، یک دین، یک قرآن و یک قبله دارند و همین مشترکات بنیادین ایجاب میکند که همگان از بیان هرگونه سخنی که زمینهساز تفرقه و اختلاف میان امت اسلامی میشود، بهشدت پرهیز کنند. حفظ کرامت مذاهب اسلامی و پاسداری از برادری دینی، وظیفهای شرعی و اخلاقی برای همه مسلمانان است.
فعال فرهنگی سیستان و بلوچستان: مردم اجازه نمیدهند تفرقه، وحدت استان را خدشهدار کند
محمود جوادیانفر، فعال فرهنگی سیستان و بلوچستان و دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه سیستان و بلوچستان بهعنوان «پایتخت وحدت اسلامی» اظهار کرد: مردم شیعه و سنی این استان همواره با هوشیاری اجازه ندادهاند سخنان وحدتشکنانه برخی افراد، وحدت و برادری میان آنان را خدشهدار کند.
وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان افزود: این استان سالهاست میزبان زندگی مسالمتآمیز اقوام و مذاهب مختلف است و با وجود توطئههای دشمن برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و اقوام گوناگون، مردم استان همواره با صبوری و بصیرت در برابر این تلاشها ایستادگی کردهاند.
جوادیانفر با یادآوری فعالیت گروهکهای تروریستی و سابقه گروگانگیری و ایجاد ناامنی در استان تصریح کرد: مردم همواره خود را سرباز نظام دانسته و به نهادهای قضایی و امنیتی اعتماد کردهاند و وارد میدان دشمن نشدهاند، زیرا بهخوبی میدانستند هدف اصلی این جریانها، از بین بردن اتحاد و برادری میان شیعه و سنی در استان است.
وی با استناد به فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «هر کس ندای تفرقه سر دهد، مزدور دشمن است»، خاطرنشان کرد: دشمن سالهاست تلاش میکند از مسیر ایجاد اختلاف میان مردم یارگیری کند؛ بنابراین مسئولان باید هوشیار باشند و از طرح مطالب تفرقهانگیز یا اتهامزنی علیه افراد، مذاهب و اقوام مختلف پرهیز کنند.
وحدت مردم؛ سرمایهای که از دل حوادث سخت گذشته است
دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مردم استان همواره در کنار یکدیگر زندگی کرده و حوادث تلخ را نیز با هم پشت سر گذاشتهاند، گفت: این همبستگی ریشه در بصیرت، بزرگواری، دین و ایمان مردم سیستان و بلوچستان دارد.
وی ادامه داد: برخی افراد در استان و همچنین رسانههای معاند که خواهان حفظ وحدت نیستند، هر از گاهی مباحثی را مطرح میکنند، اما مردم هوشیار هیچگاه پشت سر آنان حرکت نکرده و سخنانشان را تأیید نکردهاند.
جوادیانفر با اشاره به شرایط حساس کنونی اظهار کرد: امروز استکبار جهانی چشم به تفرقه میان مردم دوخته است، اما مردم شریف سیستان و بلوچستان در میدان عمل، خیابان، دیپلماسی و اقتصاد، حتی در دشوارترین شرایط در کنار کشور ایستادهاند. وقتی مردم در میدانهای مختلف مقاومت کردهاند، دیگر جایی برای تفرقه باقی نمیماند.
وی در پایان تأکید کرد: بازی در زمین دشمن در فضای مجازی یا بیان سخنان تفرقهافکنانه، به معنای قرار گرفتن در مسیر اهداف دشمن است. دشمن که نتوانسته از مسیر نظامی به اهداف خود دست یابد، تلاش میکند از مسیر ایجاد اختلاف وارد شود و لازم است همه مردم و مسئولان نسبت به این توطئه هوشیار باشند.
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