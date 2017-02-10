رشد ۱۱ درصدی مشترکان اینترنت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری‌ زاده پنجشنبه شب در همایش «تبین دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت تدبیر و امید» ضمن تبریک دهه فجر با اشاره به فعالیت‌های حوزه فناوری و توسعه ارتباطات استان در دولت یازدهم اظهار داشت:‌ در مدت سه سال اخیر طول شبکه فیبرنوری استان از دو هزار و ۴۱۵ کلیومتر به حدود چهار هزار کلیومتر رسیده و ظرفیت شبکه تبادل دیتا که ۱۷۸ گیگ بود در حال حاضر به ۴۰۰ گیگ بایت رسیده است.

وی با بیان اینکه در حوزه پهنای باند نیز قابلیت‌های زیادی به دست آمده و مشکلی در این باب وجود ندارد، اضافه کرد: نقاط دسترسی به شبکه زیرساخت در استان که قبلا دو نطقه بوده اکنون به هشت نقطه رسیده و در مبحث ضریب نفوذ اینترنت به رقم ۴۶.۷۳ رسیده‌ایم.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان با بیان اینکه تعداد مشترکین اینترنت در استان طی سه سال اخیر به بیش از ۷۰۰ هزار مشترک رسیده که این رقم دارای رشد ۱۱ برابری است.

وی ادامه داد: در این مدت تعداد ۸۳۲ روستای هرمزگان امکان دسترسی به اینترنت پیدا کرده‌ و سرانه محصولات پستی از ۳.۵ به ۵.۷ درصد رسیده است.

عسکری‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دهه فجر سال جاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ارزش پروژه‌های مورد بهره‌برداری قرارگرفته برابر با ۹۰ میلیارد تومان است، افزود: مرکز فضایی قشم،‌ ایجاد بستر برای ارائه نسل سوم و چهارم اینترنت در قشم از جمله این پروژهاست.

لزوم ایجاد رینگ فیبرنوری برای جزایر

بابک تراکمه عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در ادامه ضمن تبریک دهه قجر ۵۹۰ پروژه در قالب ۲۰ طرح طی سه محور اصلی در هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: مجموع این پروژه‌ها قریب به ۵۹ میلیارد تومان بود که بخش قالب توجهی از این پروژه‌ها مرتبط با قشم بوده است.

تراکمه افزود:‌در راستای اقتصاد مقاومتی شرکت مخابرات ایران آمادگی این را دارد که به زنجیره ارزش متصل شود.

وی افزود:‌مجموع جزایر ایرانی خلیج فارس که ۱۴ مورد آن‌ها در هرمزگان واقع هستند نیازمند رینگ فیبرنوری هستند که می‌تواند برای توسعه آینده این جزایر بسیار مثمر ثمر واقع شود.