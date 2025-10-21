منصور رنجبری دهیار روستای بهمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مشکلات ارتباطی این منطقه اظهار کرد: دکل همراه اول در داخل روستای بهمدی قرار دارد اما اینترنت پرسرعت برای مشترکان این اپراتور هنوز راه‌اندازی نشده است. این در حالی است که روستاهای همجوار از همین دکل استفاده می‌کنند و از اینترنت ۴G بهره‌مند هستند.

وی افزود: روستای بهمدی با حدود ۱۵۰ خانوار در ۳۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک واقع شده و ساکنان برای انجام امور روزمره و خدمات اینترنتی با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

رنجبری در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود مسئولان شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هرچه سریع‌تر نسبت به ارتقای کیفیت خدمات و راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در این منطقه اقدام کنند تا بخشی از محرومیت اهالی برطرف شود.