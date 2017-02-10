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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

هیات مدیره استقلال بی خبر از جشن مشترک با پرسپولیس!

هیات مدیره استقلال بی خبر از جشن مشترک با پرسپولیس!

اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال در جریان برگزاری جشن مشترک اعضای این تیم با پرسپولیس در آستانه دربی نبودند!

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب اعضای دو تیم استقلال و پرسپولیس در جشنی که با هماهنگی اسپانسر دو باشگاه تدارک دیده شده بود، حضور یافتند. این جشن در آستانه دربی و برای گپ و گفت بازیکنان و مربیان دو تیم تدارک دیده شده بود.

با این حال حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال می گوید که در جریان حضور در این جشن قرار نگرفته است!

زمانی در خصوص غیبتش در این جلسه، به خبرنگار مهر، گفت: هیات مدیره در جریان برگزاری این مراسم نبود. گویا مدیران عامل دو باشگاه با هم توافق داشته اند.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تصریح کرد: به هر حال اگر این برنامه ها با هماهنگی هیات مدیره باشگاه باشد بهتر جواب می دهد.

کد مطلب 3902777

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