توقف در جای پارک جانبازان و معلولان ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شکیبایی با اشاره به ضرورت توجه به حقوق شهروندان کمتوان و ناتوان در معابر شهری اظهار کرد: فضاهای ویژهای برای توقف و پارک وسایل نقلیه جانبازان و معلولان در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه برخی رانندگان بدون داشتن شرایط جانبازی یا معلولیت، این فضاهای اختصاصی را برای پارک وسیله نقلیه خود اشغال میکنند.
وی افزود: این محلها با هدف تسهیل تردد و ارتقای ایمنی حملونقلی شهروندان کمتوان و ناتوان در نظر گرفته شدهاند و رعایت این موضوع باید مورد توجه همه کاربران معابر قرار گیرد.
سرهنگ شکیبایی تأکید کرد: شهروندان کمتوان و ناتوان، فارغ از گروه سنی، بهویژه جانبازان و معلولان، باید بتوانند از فضاها و خدمات حملونقلی پیشبینیشده برای آنان بهصورت ایمن و آسان استفاده کنند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: زمانی که خودرویی فاقد شرایط لازم در محل اختصاصی جانبازان و معلولان توقف میکند، عملاً امکان استفاده فرد واجد شرایط از این فضا را از بین میبرد و دسترسی او به خدمات حملونقلی را با مشکل مواجه میکند.
وی خواستار همکاری همه کاربران ترافیکی شد و گفت: برای ارتقای ایمنی تردد و فراهم کردن شرایط مناسب برای جانبازان، معلولان و دیگر شهروندان کمتوان و ناتوان، لازم است همه رانندگان به محلهای اختصاصیافته احترام گذاشته و از اشغال این فضاها خودداری کنند.
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