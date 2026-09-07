کشف چوب تاغ قاچاق در میامی؛ راننده کامیون دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی، اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ میامی هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودروی کامیون حامل چوب مشکوک شدند.

وی با تاکید به اینکه پلیس خودروی مورد نظر را متوقف کرد، ادامه داد: در بازرسی این کامیون مقدار یک تن و ۷۵۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی میامی تصریح کرد: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و چوب های قاچاق تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان میامی شد.

موسوی اضافه کرد: ماموران انتظامی میامی در راستای مبارزه با قاچاق منابع ملی محورهای مواصلاتی را تحت نظر داشته و اجازه تخذی به متخلفان را نمی دهد.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم برای حفظ منابع طبیعی هر گونه موارد مشکوک را حتما اطلاع دهند تا موضوع بررسی و رسیدگی شود.