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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۶

ترافیک سنگین در چند محور مواصلاتی منتهی به تهران

ترافیک سنگین در چند محور مواصلاتی منتهی به تهران

جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج ـ تهران، کرج ـ قزوین و چند محور منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ قزوین نیز حدفاصل حصارک تا گلدشت، ترافیک سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: محور شهریار ـ تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس و آزادراه ساوه ـ تهران، حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی درباره وضعیت جوی محورها نیز گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 6939684
مهسا حيدری توچائی

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