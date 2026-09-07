ترافیک سنگین در چند محور مواصلاتی منتهی به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ قزوین نیز حدفاصل حصارک تا گلدشت، ترافیک سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: محور شهریار ـ تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس و آزادراه ساوه ـ تهران، حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی درباره وضعیت جوی محورها نیز گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.