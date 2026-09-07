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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۶

محکومیت تعرض نظامی آمریکا به شناورهای ایرانی از سوی ستاد حقوق بشر

محکومیت تعرض نظامی آمریکا به شناورهای ایرانی از سوی ستاد حقوق بشر

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تعرض نظامی آمریکا به نفتکش و شناورهای ایرانی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت تعرّض نظامی آمریکا به نفتکش و شناورهای ایرانی اعلام کرد: در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انجام هرگونه عملیات نظامی علیه شناورهای غیرنظامی، از جمله نفتکش‌ها، در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و آبراه‌های راهبردی منطقه، نقض آشکار اصل تفکیک و مغایر با موازیر حقوق بشری و الزامات ناظر بر حفظ صلح و امنیّت بین المللی محسوب می‌شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید اقدامات نظامی و تعرّضات صورت‌گرفته علیه شناورهای ایرانی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، این اقدامات را به‌شدّت محکوم کرده و آن را مغایر با اصول مسلّم حقوق بین‌الملل، موازین حقوق بشری و الزامات ناظر بر حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی می‌داند.

توسّل به زور و اقدام نظامی علیه شناورهای متعلق به یک کشور مستقل، فارغ از هرگونه ادعای سیاسی یا امنیّتی، نمی‌تواند جایگزین سازوکارهای حقوقی و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها شود. اصل منع تهدید یا توسّل به زور که در ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته، از ارکان اساسی نظم حقوقی بین‌المللی است و هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به ملاحظات سیاسی، اقتصادی یا امنیتی، خود را فراتر از این اصول و تعهدات بین‌المللی تلقی کند.

در حوزه حقوق بشر، حمایت از حق حیات و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه جان انسان‌ها، یکی از بنیادی‌ترین تعهدات دولت‌ها و جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انجام هرگونه عملیات نظامی علیه شناورهای غیرنظامی، از جمله نفتکش‌ها، در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و آبراه‌های راهبردی منطقه، نقض آشکار اصل تفکیک محسوب می‌شود. افزون بر این، در شرایطی که منطقه جنگی تلقی شده و احتمال آسیب به خدمه، کارکنان غیرنظامی و سایر افرادی که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند، وجود داشته باشد، هر اقدامی باید با نهایت احتیاط، رعایت کامل اصول تناسب و ضرورت، و پایبندی به سایر قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی همراه باشد.

ستاد حقوق بشر همچنین تأکید می‌کند که اعمال فشار اقتصادی از طریق اقدامات نظامی علیه زیرساخت‌ها و منابع حیاتی یک کشور، نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری مشروع برای تحمیل اراده سیاسی بر ملّت‌ها مورد پذیرش قرار گیرد. امنیّت انرژی، آزادی کشتیرانی و دسترسی ایمن به آب‌های بین‌المللی، موضوعاتی با آثار مستقیم بر زندگی و معیشت میلیون‌ها انسان هستند و نباید به عرصه‌ای برای اعمال فشار نظامی و تنبیه جمعی تبدیل شوند.

جامعه جهانی و به‌ویژه سازمان ملل متحد، شورای امنیّت و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، مسؤولیت دارند در برابر هرگونه اقدام نظامی که صلح و امنّیت منطقه‌ای و جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، رویکردی مسؤولانه، بی‌طرفانه و مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل اتخاذ کنند. سکوت یا واکنش گزینشی در قبال چنین اقداماتی، می‌تواند به تضعیف اعتبار نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و ایجاد رویه‌ای خطرناک برای توجیه توسل به زور علیه دولت‌های مستقل منجر شود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر تعهد خود به اصول منشور ملل متحد و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد با اتخاذ موضعی مسؤولانه، از تداوم اقدامات تنش‌زا و استفاده از زور در منطقه جلوگیری کرده و تمامی طرف‌ها را به رعایت اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت دولت‌ها، صیانت از حق حیات انسان‌ها و تضمین امنیّت کشتیرانی در آب‌های منطقه فراخواند.

کد مطلب 6939704
مهسا حيدری توچائی

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