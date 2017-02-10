سی و دومین «کارگاه فلسفه اخلاق» ‌در قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سی و دوم کارگاه های فلسفه اخلاق که به همت خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشود ، یک شنبه ۲۴ بهمن ماه ، از ساعت ۱۸.۳۰ و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد بیابانی اسکویی استاد فقه، اصول و کلام برگزار میشود . موضوع این جلسه بررسی مکتب تفکیک از منظری اخلاقی خواهد بود که به راه حل هایی که این مکتب برای ساختار اخلاق دارد می پردازد.

حجت‌الاسلام محمدصادق روحانی دبیر علمی این کارگاه ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری این نشست ها اظهار داشت: کارگاه‌های فلسفه اخلاق حرکتی نوظهور است که با تلاش تعدادی از طلاب جوان حوزه علمیه قم در این شهر برگزار میشود

دبیر این برنامه ها با اشاره به اهداف برگزاری کارگاه‌های فلسفه اخلاق افزود: یکی از اهداف ما برای برگزاری این کارگاه‌ها ترویج مباحث اخلاق‌پژوهی و همچنین معرفی زمینه های علمی کار در اخلاق است تا بدین وسیله، طلاب و دانشجویان بیش از پیش به پژوهش های اخلاقی علاقمند شوند

روحانی بیان کرد: تاکنون ۳۱ جلسه از کارگاه‌های فلسفه اخلاق برگزار شده که با برنامه‌ ریزی‌ های صورت گرفته تلاش داریم بیش از ۴۰ جلسه از این کارگاه‌ها را برای مخاطبین علاقه‌مند برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: شرکت برای عموم دانشجویان و طلاب علاقه‌مند به مباحث فلسفی و اخلاقی آزاد است و نیازی به ثبت نام برای شرکت در این نشست ها نمی باشد.

وی از همه علاقمندان و پژوهشگران دعوت کرد تا در این برنامه که روز یک شنبه ۲۴ بهمن ماه از ساعت ۱۸.۳۰ برگزار می‌شود شرکت فرمایند.

کارگاه فلسفه اخلاق هر دو هفته یک بار در ساختمان خانه اخلاق پژوهان جوان به آدرس قم، بلوار محمدامین (ص) کوچه ۱۳ پلاک ۲۹ برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه زمان برگزاری کارگاه فلسفه اخلاق متغیر است طلاب و دانشجویان علاقه‌مند برای اطلاع رسانی از زمان برگزاری این کلاس‌ها می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۵۳۲۹۴۲۷۷۰ ازجزئیات دقیق‌تر برگزاری برنامه های ما مطلع شوند. کانال تلگرام به آدرس Telegram.me/EthicHouse نیز ارائه دهنده فایل صوتی جلسه و دیگر اطلاعات مربوط به نشست ها در اختیار علاقمندان است

ما، مکتب تفکیک، راه حل هایی برای اخلاق

جلسه سی و دوم کارگاه فلسفه اخلاق که با حضور طلاب و دانشجویان علاقمند به مباحث فلسفی و اخلاقی، ‌در قم برگزار می‌شود به ارائه حجت الاسلام و المسلمین محمد بیابانی اسکویی استاد فقه، اصول و کلام اختصاص دارد



محمد بیابانی اسکویی تحصیلکرده حوزه های علمیه تبریز، مشهد و قم است. وی دانش پژوه خارج فقه و اصول و دارای مدرک دکترای تخصصی کلام از موسسه امام صادق علیه السلام است. اسکویی کتب متعددی را تصحیح، تنظیم و تالیف نموده است .ترجمه «توحید الامامیه»، «نماز وسیله قرب و معرفت خدا»، «معرفت نسبی«، »آخرین دولت» و«معرفت امام» از جمله کتاب های اوست. از دکتر بیابانی همچنین مقالات متعددی در موضوعات کلامی و اعتقادی به چاپ رسیده است

در ابتدای این برنامه، محمدصادق روحانی کتاب شهریار زرشناس با عنوان «روانشناسی مدرن و حقیقت فراموش شده انسان» را نقد و بررسی می کند.

مخاطب اولیه و اصلی کارگاه‌های فلسفه اخلاق دانشجویان گرامی و طلاب حوزه های علمیه می باشند . یکی از اهداف مجموعه خانه اخلاق پژوهان جوان که برگزار کننده این کارگاه ها میباشد، ترویج بحث اخلاق پژوهی و همچنین توجه به بزرگان فلسفه و اخلاق نظری است تا به این وسیله طلاب و دانشجویان با اینگونه مباحث و صاحب نظران این عرصه بیشتر آشنا شوند.

تاکنون ۳۱ جلسه از کارگاه‌های فلسفه اخلاق برگزار شده که به گفته دست اندرکاران این کارگاه ها و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی این مجموعه، بیش از ۴۰ جلسه از کارگاه‌های فلسفه اخلاق برای مخاطبین علاقه‌مند برگزار میشود.

شرکت برای عموم دانشجویان و طلاب علاقه‌مند به مباحث فلسفی و اخلاقی آزاد است و این افراد می‌توانند مباحث و صوت این جلسات را از طریق سایت خانه اخلاق پژوهان به آدرس EthicsHouse.ir و یا کانال تلگرام https://Telegram.me/EthicHouse پیگیری کنند

جلسه سی و یکم کارگاه فلسفه اخلاق با موضوع «ما، مکتب تفکیک، راه حل هایی برای اخلاق» توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد بیابانی اسکویی در روز یک شنبه ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۸.۳۰ برگزار می‌شود.

این کارگاه ها هر دو هفته یک بار در محل خانه اخلاق به آدرس قم، بلوار محمدامین (ص) کوچه ۱۳ پلاک ۲۹ برگزار می‌شود.

از آنجا که زمان برگزاری کارگاه ها متغیر است طلاب و دانشجویان علاقه‌مند، برای اطلاع رسانی از زمان برگزاری این کلاس‌ها می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۵۳۲۹۴۲۷۷۰ ازجزئیات دقیق‌تر برگزاری برنامه ها مطلع شوند؛