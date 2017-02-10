تاکید ترامپ بر حمایت از سیاست چین واحد در گفتگو با جینپینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید با صدور بیانیه ای از گفتگوی تلفنی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، و «شی چینپینگ» همتای چینی وی خبر داد.

کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرد دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی با درخواست رئیس‌جمهور چین، درباره حفظ سیاست چین واحد، موافقت کرده‌است.

این وضعیت در حالی است که دونالد ترامپ در ۲۱ آذر ماه در مصاحبه‌ای، اعلام کرد دولتش ممکن است از سیاست «چین واحد»، در صورت همکاری‌نکردن پکن در مسائل مورد نظر او، پیروی نکند.

شبکه دولتی چین، سی‌سی‌تی‌وی، نیز در خبری که اندکی پس از این بیانیه منتشر کرد اعلام داشت رئیس‌جمهوری چین «از گفته‌های ترامپ در مورد تعهد دولت آمریکا به چین واحد استقبال کرده و تاکید کرده است که اصل چین یک‌پارچه، بنیاد سیاسی روابط چین و آمریکا است».

این گفتگوی تلفنی، نخستین تماس تلفنی میان ۴۵مین رئیس‌جمهوری ایالات متحده، و رئیس جمهوری خلق چین است. به گفته کاخ سفید، رهبران دو کشور از یکدیگر برای دیدار از کشور خود دعوت به عمل آورده‌اند.

یک روز پیش از این تماس تلفنی، ترامپ در نامه‌ای به شی، سال نوی چینی را تبریک گفته و از همکاری برای توسعه روابط ساختاری با پکن برای تامین منافع هر دو کشور ایالات متحده و چین، استقبال کرده بود.

گزارش‌ها حاکی‌ است طی هفته‌های گذشته و به‌ویژه پس از گفتگوی خبرساز رئیس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر استرالیا، رهبران چین از تعجیل در برقراری تماس تلفنی با ترامپ خودداری می‌کردند.

ترامپ، چه در زمان رقابت‌های انتخاباتی، و چه پس از پیروزی در انتخابات ایالات متحده، چندین بار از سیاست‌های پولی، بازرگانی و یا رویکرد پکن در قبال موضوع کره شمالی، انتقاد کرده بود.

ترامپ همچنین از یک سو سفیری برای چین انتخاب کرده‌است که با شی جین‌پینگ آشنایی قبلی و -بنا بر گزارش‌ها- روابط دوستانه دارد، از سوی دیگر یکی از اقتصاددان‌های عمده منتقد چین را برای هدایت شورای «تجارت ملی» برگزیده‌است.

با این همه شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های هفته‌های اخیر مربوط، به گفتگوی تلفنی ترامپ، در زمانی که هنوز رئیس‌جمهوری منتخب بود، و خانم سای اینگ‌وان، رئیس‌ تایوان باز می‌گردد.

چین تحت هیچ شرایطی استقلال تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این سرزمین از مناطق مغولستان داخلی و تبت تا هنگ‌کنگ و تایوان، «یک سرزمین واحد است».