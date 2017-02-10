مردم امروز می گویندنه لبخند اوباما ونه تهدیدترامپ هیچ ارزشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر کسی در صحنه راهپیمایی امروز حاضر شود، نمی تواند شور و شعف خود را از این بینش عمیق و واکنش های بسیار هوشمندانه مردم پنهان کند.

وی افزود: موقعیت امروز ما ایجاب می کرد که مردم با حضور خود نشان دهند که هر سلیقه و طرز تفکری دارند، همه در مبارزه با دشمن و دفاع از آرمانهای انقلاب یکدست و متحد هستند.

نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم بعد از ۳۸ سال نشان دادند که همچنان پای انقلاب ایستاده اند و حاضرند همه چیز خود را برای دفاع از این انقلاب هزینه کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: من به دشمنان بیرونی مخصوصا آمریکا نصیحت می کنم که این جمعیت را ببینند و از تحلیل های اشتباه خود دست بردارد؛ این مردم امروز با حضورشان نشان داند که دشمنان را به زانو درآورده اند.

وی ادامه داد: دشمنی هم که به زانو درآید، چه لبخند بزند و چه تهدید کند برای ما هیچ ارزشی ندارد و نشان می دهد که واقعیت را نپذیرفته است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: مردم امروز آمده اند تا بگویند که نه لبخند اوباما برای ما مهم است و نه تهدیدهای ترامپ؛ خوب است که آنها این جمعیت را بببنند و درس عبرت بگیرند و برای ما و خودشان زحمت ایجاد نکنند.