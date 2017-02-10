باید از مشارکت مردم برای رفع مشکلات استفاده کنیم

بهروز نعمتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در این راهیپمایی امروز گفت: این حضور مسئولیت ما را دو چندان می کند و مردم همواره ما را شرمنده خود می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: باید از این مشارکت در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کنیم زیرا در حال حاضر مسائل اقتصادی گریبانگیر گروه های مختلف مردم است.

نعمتی خاطرنشان کرد: باید در مجلس و دولت راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی به دقت بررسی شود زیرا امروز مشکل اشتغال از مسائل مهم جوانان است که باید برطرف شود.