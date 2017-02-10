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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

نعمتی در گفتگو با مهر:

باید از مشارکت مردم برای رفع مشکلات استفاده کنیم

باید از مشارکت مردم برای رفع مشکلات استفاده کنیم

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این حضور مسئولیت ما را دو چندان می کند و باید از این مشارکت برای رفع مشکلاتا استفاده کنیم.

بهروز نعمتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در این راهیپمایی امروز گفت: این حضور مسئولیت ما را دو چندان می کند و مردم همواره ما را شرمنده خود می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: باید از این مشارکت در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کنیم زیرا در حال حاضر مسائل اقتصادی گریبانگیر گروه های مختلف مردم است.

نعمتی خاطرنشان کرد: باید در مجلس و دولت راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی به دقت بررسی شود زیرا امروز مشکل اشتغال از مسائل مهم جوانان است که باید برطرف شود.

کد مطلب 3902953

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