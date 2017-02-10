«ترکش لغزنده» فردا نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه، نشست نقد و بررسی رمان «ترکش لغزنده» نوشته آیت دولتشاه در قالب شصت و دومین نشست زرین قلم فردا شنبه ۲۳ بهمن در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور نویسنده اثر برگزار می شود محمدهاشم اکبریانی و فرحناز علیزاده به عنوان منتقد حضور داشته و این رمان را نقد می کنند.

نشست نقد و بررسی «ترکش لغزنده» روز شنبه ۲۳ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای رسانه واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار می شود.