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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

«ترکش لغزنده» فردا نقد و بررسی می شود

«ترکش لغزنده» فردا نقد و بررسی می شود

رمان «ترکش لغزنده» نوشته آیت دولتشاه فردا شنبه ۲۳ بهمن در فرهنگسرای رسانه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه، نشست نقد و بررسی رمان «ترکش لغزنده» نوشته آیت دولتشاه در قالب شصت و دومین نشست زرین قلم فردا شنبه ۲۳ بهمن در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور نویسنده اثر برگزار می شود محمدهاشم اکبریانی و فرحناز علیزاده به عنوان منتقد حضور داشته و این رمان را نقد می کنند.

نشست نقد و بررسی «ترکش لغزنده» روز شنبه ۲۳ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای رسانه واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار می شود.

کد مطلب 3903134

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