راه نه سازش نه تسلیم در مقابل آمریکا را ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی در خطبه های این هفته نماز جمعه دزفول در مصلای امام علی (ع) اظهار کرد: امروز ملت ایران بار دیگر صحنه زیبا و تاریخی از همبستگی، وحدت و همدلی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران پاسخ یاوه سرایی و اظهارات سخیف ترامپ را با حضور در این راهپیمایی قاطعانه دادند، گفت: ملتی که این چنین در صحنه حضور دارد و برای جانفشانی و فداکاری برای رهبر و انقلاب آماده است را نمی توان با ادبیات ترامپ ترساند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه ترامپ هویت آمریکا را نشان داد و پرده از ریاکاری و تزویر آمریکا برداشت، گفت: همانگونه که اوباما نیز در زمان رئیس جمهوری خود با به وجود آوردن داعش، جنگ در منطقه، فتنه ۸۸ ، تحریم ها و ده ها جنایت دیگر دشمنی خود به مسلمانان را ثابت کرده بود، آمریکا بداند ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به هیچ ابرقدرتی باج نداده و سرتعظیم فرو نیاورده است و اکنون نیز در مقابل دیوانه ای به نام ترامپ نخواهد ترسید.

وی با بیان اینکه ملت ایران هیچگاه در مقابل قلدرهای عالم سر تسلیم فرود نمی آورد، گفت: ملت ایران همچنان راه نه سازش و نه تسلیم را ادامه خواهد داد.

امام جمعه دزفول به اوضاع منطقه نیز اشاره کرد و افزود: امروز انقلاب اسلامی ایران انقلاب ساز شده و مسلمانان منطقه با تاسی از انقلاب اسلامی در برابر زیاده خواهی مستکبران ایستادگی می کنند به طوری که موشک یمنی ها به ریاض عربستان رسیده، حلب آزاد شده، موصل در آستانه آزادی است، بحرین در برابر رژیم خود فروخته آل خلیفه مقاومت کرده و معادلات منطقه به هم ریخته که همه این ایستادگی ها پیام انقلاب اسلامی است.

به گزارش مهر، گروه های مختلف مردمی امروز جمعه در دزفول همانند سایر نقاط ملت ایران با حضوری پرشور در سی و هشتمین بهار آزادی با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر حماسه ای ماندگار خلق کردند.

راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در دزفول از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه از مقابل آستان متبرک حضرت سبزقبا(ع) آغاز و تا مصلای جمعه این شهر ادامه داشت.