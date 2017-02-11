به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صدا و سیما از امروز شنبه ۲۳ بهمن ماه تا روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه هفته انیمیشن را برگزار می کند. در هفته انیمیشن، مجموعه کارگاه های از پیش تا پس از تولید انیمشن از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر در محل دانشگاه صدا و سیما برگزار می شود.

در روز اول این هفته انیمیشن، کارگاه ایده پردازی فیلمنامه کوتاه انیمیشن با حضور حمیدرضا حافظی و طراحی استوری برد توسط حسن نوزادیان، برگزار می شود. همچنین کیان کیانی کارگاه شخصیت پردازی در انیمیشن و محمد خیراندیش انیمیت دو بعدی را روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه برگزار می کنند.

روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ورک شاپ کارگردانی و تهیه کنندگی در انیمیشن توسط محمد امین همدانی و انیمیشن عروسکی توسط مهدی خرمیان برگزار می شود.

سه شنبه ۲۶ بهمن ماه ورک شاپ صداگذاری در انیمیشن توسط بهروز شهامت و خروجی سه بعدی توسط فراز صیاد اسکویی برگزار می شود.

چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه نیز منتخبی از انیمیشن های کوتاه جهان در این دانشگاه نمایش داده می شود.