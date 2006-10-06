امكانات نيروي انتظامي متناسب با وظايف اين نهاد نيست

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حجت الاسلام محسن كازروني در خطبه هاي نمازجمعه اين هفته كرج اظهار داشت : نيروي انتظامي به عنوان اصلي ترين نهاد برقراركننده امنيت در داخل و مرزهاي كشور، نيازمند امكانات و تجهيزات بيشتر و تكنولوژي روز است.

وي خاطرنشان كرد: البته در سالهاي اخير پيشرفتهاي خوبي در اين نيرو مشاهده شده اما كافي نيست و مسئولان بايد نيروهاي انتظامي را بيشتر تجيهز كنند.

كازروني تصريح كرد: تعامل بيشتر نيروي انتظامي با مردم ضريب امنيت در جامعه را ارتقا خواهد داد و به همين دليل نيروي انتظامي با توجه به كرامت و شخصيت افراد مي تواند نسبت به اعمال قانون مبادرت كرده و در راستاي تعامل هر چه بيشتر با جامعه گام بردارد.

وي در ادامه با اشاره به مسئله گراني افزود: دلايل اين مسئله بايد توسط مسئولان بررسي و نسبت به رفع آن اهتمام ويژه شود و بر گراني فائق آيد.

امام جمعه كرج در بخش ديگري از خطبه هاي نماز تحريم عليه ايران را بي فايده خواند و يادآور شد: تحريم ايران امروز باعث قدرت هرچه بيشتر نظام مقدس جمهور اسلامي خواهد شد زيرا اكنون كشور ما جايگاه قدرتمندي در جهان يافته است.