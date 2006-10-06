۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۷

امام جمعه كرج:

امكانات نيروي انتظامي متناسب با وظايف اين نهاد نيست

با توجه به وظايف و مسئوليت هايي كه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برعهده دارد، امكانات اين نيرو كافي نيست.

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حجت الاسلام محسن كازروني در خطبه هاي نمازجمعه اين هفته كرج اظهار داشت : نيروي انتظامي به عنوان اصلي ترين نهاد برقراركننده امنيت در داخل و مرزهاي كشور، نيازمند امكانات و تجهيزات بيشتر و تكنولوژي روز است.

وي خاطرنشان كرد: البته در سالهاي اخير پيشرفتهاي خوبي در اين نيرو مشاهده شده اما كافي نيست و مسئولان بايد نيروهاي انتظامي را بيشتر تجيهز كنند.

كازروني تصريح كرد: تعامل بيشتر نيروي انتظامي با مردم ضريب امنيت در جامعه را ارتقا خواهد داد و به همين دليل نيروي انتظامي با توجه به كرامت و شخصيت افراد مي تواند نسبت به اعمال قانون مبادرت كرده و در راستاي تعامل هر چه بيشتر با جامعه گام بردارد.

وي در ادامه با اشاره به مسئله گراني افزود: دلايل اين مسئله بايد توسط مسئولان بررسي و نسبت به رفع آن اهتمام ويژه شود و بر گراني فائق آيد.

امام جمعه كرج در بخش ديگري از خطبه هاي نماز تحريم عليه ايران را بي فايده خواند و يادآور شد: تحريم ايران امروز باعث قدرت هرچه بيشتر نظام مقدس جمهور اسلامي خواهد شد زيرا اكنون كشور ما جايگاه قدرتمندي در جهان يافته است.

