۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

غبیشاوی: پرورش ماهی بهترین جایگزین کشاورزی در شرایط شوری آب است

آبادان- امام جمعه آبادان گفت: در شرایط شوری آب، سرمایه‌گذاری در حوضچه‌های پرورش ماهی بهترین جایگزین برای کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه آبادان در مصلای ثامن‌الائمه اظهار کرد: ظرفیت‌های خدادادی منطقه باید به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به وضعیت شوری آب، سرمایه‌گذاری در حوضچه‌های پرورش ماهی می‌تواند جایگزینی مناسب برای کشاورزی باشد.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: جان‌برکفان این نیرو در خط مقدم تأمین امنیت کشور قرار دارند و در کنار دیگر نیروهای مسلح، با تقدیم شهدا، امنیت ایران اسلامی را تضمین کرده‌اند. به گفته وی، نیروی انتظامی با ایثار و ازخودگذشتگی ستون امنیت کشور و مظهر اقتدار جمهوری اسلامی است.

خطیب جمعه آبادان همچنین با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی بیان کرد: این عملیات، رژیم صهیونیستی را دچار ضعف و بیچارگی کرد؛ صهیونیست‌ها که روزگاری حامیان بسیاری داشتند، امروز به منفورترین موجودیت در سطح جهان تبدیل شده‌اند.

وی  تورم و گرانی در کشور را افسارگسیخته توصیف کرد و گفت: این افزایش قیمت‌ها ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و تحریم‌ها تنها بهانه‌ای برای برخی سودجویان است تا فشار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد کنند.

امام جمعه آبادان بیان کرد: بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی در داخل کشور تولید می‌شوند، بنابراین ضروری است نظارت دقیقی بر بازار صورت گیرد تا به بهانه تحریم، شاهد گرانی و تورم بی‌مورد نباشیم.

