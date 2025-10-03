غبیشاوی: پرورش ماهی بهترین جایگزین کشاورزی در شرایط شوری آب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه آبادان در مصلای ثامن‌الائمه اظهار کرد: ظرفیت‌های خدادادی منطقه باید به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به وضعیت شوری آب، سرمایه‌گذاری در حوضچه‌های پرورش ماهی می‌تواند جایگزینی مناسب برای کشاورزی باشد.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: جان‌برکفان این نیرو در خط مقدم تأمین امنیت کشور قرار دارند و در کنار دیگر نیروهای مسلح، با تقدیم شهدا، امنیت ایران اسلامی را تضمین کرده‌اند. به گفته وی، نیروی انتظامی با ایثار و ازخودگذشتگی ستون امنیت کشور و مظهر اقتدار جمهوری اسلامی است.

خطیب جمعه آبادان همچنین با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی بیان کرد: این عملیات، رژیم صهیونیستی را دچار ضعف و بیچارگی کرد؛ صهیونیست‌ها که روزگاری حامیان بسیاری داشتند، امروز به منفورترین موجودیت در سطح جهان تبدیل شده‌اند.

وی تورم و گرانی در کشور را افسارگسیخته توصیف کرد و گفت: این افزایش قیمت‌ها ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و تحریم‌ها تنها بهانه‌ای برای برخی سودجویان است تا فشار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد کنند.

امام جمعه آبادان بیان کرد: بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی در داخل کشور تولید می‌شوند، بنابراین ضروری است نظارت دقیقی بر بازار صورت گیرد تا به بهانه تحریم، شاهد گرانی و تورم بی‌مورد نباشیم.