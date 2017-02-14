دو ورزشگاه تقدیم اعضای هیات مدیره و استقلال همچنان مستاجر!

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در حالی که از منظر لجستیکی و امکاناتی طی سال های اخیر با ساختن ورزشگاه حجازی با چمن طبیعی و مصنوعی و راه انداختن آکادمی در آن کاملا از پرسپولیس جلو زده بود، طی این سال ها با وجود آنکه همزمان و در یک اقدام هماهنگ همراه این تیم ورزشگاه امام رضا (ع) را گرفته بود اما از پرسپولیس عقب افتاده است چرا که پرسپولیس همان ورزشگاه را بازسازی کرد و به مرحله بازدهی و تمرین رساند اما استقلال به ورزشگاه اختصاصی خودش دست نزد و حتی برخی مواقع در هیات مدیره این بحث مطرح شد که آن را به دلیل هزینه زایی به شهرداری برگرداند!

استقلال حتی به زمین ورزشگاه حجازی هم رسیدگی نمی کند و آن طور که باید و شاید نه به چمن و نه به تاسیسات آن دقت نظر ندارد، این ورزشگاه امروز خیلی راحت با چند هفته رسیدگی می تواند پایان کار را هم بگیرد و سند بزند اما این اتفاق هم رخ نمی دهد!

در واقع استقلال از منظر پشتیبانی و ساختاری طی سال های اخیر بسیار بد عمل کرده و با وجود آنکه دو ورزشگاه «حجازی و امام رضا(ع) » را بدون هزینه به دست آورده اما از این دست آوردها به درستی استفاده نکرده و کلا به مسائل فونداسیونی اهمیت درستی نداده است. البته از هیات مدیره ای که در جریان محرومیت استقلال و بدهی به بازیکنان خارجی نیست بیشتر از این هم نمی توان توقع داشت.