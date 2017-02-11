«تاریکی شب، روشنایی روز» به ساخت موسیقی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت قاسم زاده اصل نویسنده و کارگردان سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» درباره آخرین مراحل ساخت این سریال گفت: چندی پیش ضبط بخش های مربوط به زمان حال تمام شد اما به دلیل مسایل بودجه هنوز دکورهای بخش های گذشته سریال ساخته نشده است.

وی ادامه داد: قرار است سعید ذهنی موسیقی متن سریال را بسازد. شعر تیتراژ هم توسط امین صدیقی رییس مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی سروده می شود.

این کارگردان در پاسخ به این سوال که اگر کار تولید این سریال به موقع انجام می شد، می توانست در ایام دهه فجر روی آنتن برود؟ توضیح داد: بله، اگر این اتفاق می افتد خیلی خوب می شد که در ایام دهه فجر پخش می شد اما مسائل مالی مانع از این اتفاق شد و ما هنوز بخش های گذشته را ضبط نکردیم.

۱۲ دی ماه تصویربرداری زمان معاصر سریال تلویزیونی «تاریکی شب، روشنایی روز» به پایان رسید.

فرهاد قائمیان، فرخ نعمتی، مائده طهماسبی، بهاران بنی احمدی، سید مهرداد ضیایی، مهرداد ضیایی، احسان امانی، امیرحسین مدرس، روزبه حصاری، سیدجلال فاطمی، سام کبودوند، بهرام ابراهیمی، پرویز پورحسینی، ناصر ممدوح و رضا امامی در این مجموعه بازی می کنند.

سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» به نویسندگی و کارگردانی حجت قاسم زاده اصل و تهیه کنندگی مجید رضابالا در ۱۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تولید می شود.