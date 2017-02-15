به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «وینستون چرچیل» نوشته براندا هاوگن با ترجمه مهسا ملک مرزبان به تازگی توسط موسسه آوانامه منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه مکتوب این کتاب پیش تر در قالب یکی از عناوین مجموعه «شخصیتهای تاثیرگذار» توسط نشر ققنوس منتشر شده است.
«نظامی، نویسنده و دولتمرد بریتانیایی» عنوان فرعی این کتاب است. وینستون چرچیل یکی از برجسته ترین سیاستمداران تاریخ است که از ابتدای فعالیتهای پرتنش سیاسیاش به اوج شهرت و عنوان نخست وزیر قهرمان بریتانیا در جنگ جهانی دوم رسید. از سال ۱۹۰۰ تا امروز، بشریت و جهان تغییرات عمدهای را از سر گذرانده و دگرگونیهای بنیادی در نظریهها و کاربست آنها، معیار آزادیهای فردی و رسوم مذهبی و علم فناوری و صنعت را محک زده است.
چرچیل، نویسنده ای نامدار بوده که در سال ۱۹۵۳ برنده جایزه نوبل در حوزه ادبیات شد. او نظامی، سخنران، نقاش و خبرنگار جنگی هم بود.
کتاب گویای «وینستون چرچیل» در مدت زمان ۷۶ دقیقه راهی بازار شده است.
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