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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

«وینستون چرچیل» به صورت گویا به کتابفروشی‌ها آمد

«وینستون چرچیل» به صورت گویا به کتابفروشی‌ها آمد

کتاب صوتی «وینستون چرچیل» نوشته براندا هاوگن با ترجمه مهسا ملک مرزبان توسط موسسه آوانامه منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «وینستون چرچیل» نوشته براندا هاوگن با ترجمه مهسا ملک مرزبان به تازگی توسط موسسه آوانامه منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه مکتوب این کتاب پیش تر در قالب یکی از عناوین مجموعه «شخصیت‌های تاثیرگذار» توسط نشر ققنوس منتشر شده است.

«نظامی، نویسنده و دولتمرد بریتانیایی» عنوان فرعی این کتاب است. وینستون چرچیل یکی از برجسته ترین سیاستمداران تاریخ است که از ابتدای فعالیت‌های پرتنش سیاسی‌اش به اوج شهرت و عنوان نخست وزیر قهرمان بریتانیا در جنگ جهانی دوم رسید. از سال ۱۹۰۰ تا امروز، بشریت و جهان تغییرات عمده‌ای را از سر گذرانده و دگرگونی‌های بنیادی در نظریه‌ها و کاربست آن‌ها، معیار آزادی‌های فردی و رسوم مذهبی و علم فناوری و صنعت را محک زده است.

چرچیل، نویسنده ای نامدار بوده که در سال ۱۹۵۳ برنده جایزه نوبل در حوزه ادبیات شد. او نظامی، سخنران، نقاش و خبرنگار جنگی هم بود.

کتاب گویای «وینستون چرچیل» در مدت زمان ۷۶ دقیقه راهی بازار شده است.

کد مطلب 3905229

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