چاپ نهم «کتاب نیست» همراه با «آناناس» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشرنون اولین مجموعه‌داستان وحید حسینی را منتشر کرد. این کتاب که در قالب «منظومه داستان ایرانی» نشرنون به بازار کتاب راه یافته است نام «آناناس» را بر جلد دارد.

مجموعه داستان «آناناس» مشتمل بر ۸۰ داستان خیلی کوتاه است که موضوعات متنوعی را شامل می‌شوند. عمده داستان‌ها عاشقانه و اجتماعی‌اند و حسینی با بهره گرفتن از این قالب سعی کرده فضای متفاوتی را برای خوانندگان داستان کوتاه مهیا کند. و تنوع مضمونی آن و وجه طنز به این داستان‌ها رنگ و بوی دیگری دارده است.

وحید حسینی سال‌هاست که داستان می‌نویسد و مسوولیت انجمن ماتیکان داستان را نیز به عهده دارد او در کارنامه خود سابقه سردبیری نشریاتی چون «دال» و «ماهنامه هنر» را نیز دارد.

مجموعه داستان خیلی کوتاه «آناناس» در ۱۲۰ صفحه و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط نشرنون منتشر شده است.

این ناشر همچنین به تازگی نهمین چاپ از دفتر شعر «کتاب نیست» اثر علیرضا روشن را نیز روانه بازار کتاب کرده است.

«کتابِ نیست» که اولین مجموعه‌شعر «علیرضا روشن» است برای اولین‌بار توسط نشرآموت منتشر شده‌بود.

این کتاب، همزمان با انتشار در ایران، به وسیله انتشارات «اِرس» در مجموعه کلکسیون «پو و پسی» در فرانسه به چاپ رسیده و باعث ستایش منتقدان اروپایی نیز شده است.

«کتابِ نیست» شامل حدود ۲۰۰ قطعه شعر در سه دفتر است. «شمع گندم»، «کتاب تو» و «کتابِ نیست» عنوان سه دفتر این مجموعه هستند. این کتاب نامزد نهایی جایزه کتاب فصل نیز بوده است.

از علیرضا روشن دو مجموعه‌داستان «ما» و «نقطه» و همچنین مجموعه‌شعر «محو» در نشر نون منتشر شده‌اند.

چاپ نهم «کتاب نیست» در ۱۱۲ صفحه و با شمارگان۱۰۰۰ نسخه توسط نشر نون منتشر شده است.