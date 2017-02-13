هر خانه در بحرین باید به یک پایگاه انقلابی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ معین دقیق العاملی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ششمین سالگرد انقلاب مردم بحرین که در تالار قدس مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: طی این سال ها توسط اقشار و مسلمانان برگزاری سالگردهای به شهادت رسیدن فرماندهان نیروی حزب الله و پیروزی انقلاب مردم بحرین را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تجلی آروزهای پیامبران است، گفت: انقلاب بحرین توسط یکی از علمای برجسته جهان شیعی آغاز شد و در اوج مظلومیت به پیروزی رسید.

نماینده جنبش حزب الله لبنان در قم افزود: مقاومت اسلامی یمن و بحرین از برکات انقلاب اسلامی و از شعار «هیهات من الذله» نشأت گرفته است.

ماندگاری اسلام و نفوذ در دل مستضعفان جهان از ثمرات انقلاب بحرین بوده است

وی به مقاومت مردم بحرین در مقابل قدرت‌های استکباری اشاره کرد و گفت: خون شهدای انقلاب بحرین با شهدای کربلا در هم آمیخته شد تا نام اسلام در سراسر جهان ماندگار شود که این یکی از ثمرات انقلاب ملت بحرین بوده است.

حجت الاسلام دقیق العاملی با بیان اینکه مردم بحرین مقابل یکی از حکومت‌های ظالم ایستاده‌اند، افزود: عزت در تاریخ با خون افرادی نوشته می‌شود که دانشگاه‌ها را رها کرده و در خیابان‌ها حضور می‌یابند و تاریخ پر عزت انقلاب مردم بحرین با ناله مادران شهدا و زندانیانی که در زندان‌های آل خلیفه به سر می‌برند نوشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی حیرت جهانیان را در پی داشته است، عنوان کرد: بر اساس نگاه مادی نمی‌توانیم انقلاب اسلامی را درک کنیم چرا که این انقلاب با امدادهای الهی به پیروزی رسیده است.

نماینده جنبش حزب الله لبنان در قم با بیان اینکه بر اساس فرمایشات امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی ایران فقط به ایران محدود نمی‌شود بلکه به مستضعفان کشورهای مختلف دنیا اختصاص دارد، تصریح کرد: پیروزی در برابر ظالم بدون تضعیف کشورهای استکباری رقم نمی‌خورد.

انقلاب بحرین متعلق به همه مردم این کشور است

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران پرچم فلسطین به اهتزاز درآمد، گفت: به برکت الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران، حزب الله لبنان توانست در عرصه‌های مختلف مقابل دشمن ایستادگی کند و این الگوبرداری باید در ملت بحرین هم دنبال شود تا هر خانه بحرینی به عنوان یک پایگاه انقلابی در راستای رسیدن به اهداف انقلاب تلاش کند.

حجت الاسلام العاملی با بیان اینکه انقلاب بحرین یک انقلاب شیعی نیست و به همه مردم این کشور اختصاص دارد، ابراز داشت: نخبگان و اندیشمندان باید آموزه‌های اسلامی را فرا گرفته و بدون دخالت مباحث مطرح شده توسط غربی‌ها و شرقی‌ها آنها را به مردم ارائه دهند.

وی حضور مردم در صحنه را عامل اصلی پیروزی انقلاب دانست و افزود: نخبگان نمی‌توانند تصمیمی غیر از اراده مردم داشته باشند و باید با توجه به نظر مردم کار خود را دنبال کنند.

این عالم لبنانی خطاب به پادشاهان آل سعود، گفت: اگر خواهان آزادگی و عقلانیت هستید باید از نشانه‌های سرنگونی طاغوت که در قرآن و احادیث آمده عبرت بگیرید.

وی در پایان عنوان کرد: توکل بر کافران به دور از اعتماد به مسلمانان یکی از نشانه سقوط دیکتاتور است و امروز کشتار کودکان، سنگدلی، تحریف واقعیت‌ها از نشانه‌های توکل بر کافران است که در بحرین مشاهده می‌شود.