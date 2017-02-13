به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ محمد خجسته پیش از ظهر دوشنبه در همایش ششمین سالگرد انقلاب مردم بحرین که در تالار قدس مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن بیان اینکه آیت الله شیخ عیسی قاسم ضامن محبت و وحدت اسلامی و ملی است، گفت: ششمین سالگرد انقلاب اسلامی در حالی برگزار می‌شود که نظام فاسد و غیر مشروع بحرین به دنبال ریختن خون بی‌گناهان است تا بتواند چهره قبیح و زشت خود را بار دیگر برای دیگران نشان دهد.

وی با بیان اینکه آل خلیفه با حمایت برخی کشورهای منطقه و جهان از بدترین شیوه‌های سرکوب علیه ملت بحرین استفاده می‌کند، اظهار داشت: خون شهدا اراده و عزت را به دنبال دارد و سبب رسیدن به هدف والای انقلاب می‌شود.

ناتوانی رژیم آل خلیفه در برابر قدرت مردم بحرین

این رهبر مجلس علمای بحرین با اشاره به اینکه شکست دشمن با وجود اراده مردم قطعی است، ادامه داد: ملت با اعتراضات مسالمت آمیز خود اراده قوی خود را اثبات کرده‌اند و با صبر و ثبات در خواسته‌های خود نشان دادند رژیم آل خلیفه در برابر توان و قدرت مردم بحرین ناتوان است.

وی با تأکید به اینکه ملت قهرمان بحرین نشان دادند در مقابل ظلم اقدامات ذلت خواهی با قدرت برخورد می‌کنند، اظهار داشت: با وجود سرکوب انقلابیون با روش‌های مختلف چون تعطیل کردن احزاب و مؤسسات ملی، تعطیلی مجلس اسلامی علما و جمعیت الوفاق و نیز سلب تابیعت شیخ عیسی قاسم، اما مردم با قدرت ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند.

حجت الاسلام خجسته تصریح کرد: ملت بحرین همانند یاران امام حسین(ع) هستند که توسط آل خلیفه محاصره شدند و بدانند همانطور که در کربلا خون بر شمشیر پیروز و نظام یزید سرنگون شد، نظام آل خلیفه نیزسرنگون می‌شود.

وی با بیان اینکه هرگروهی راه امام حسین(ع) را دنبال کند به پیروزی می‌رسد، گفت: افرادی که در شرایط کنونی حامی شیخ عیسی قاسم هستند در واقع در راه امام حسین(ع) حرکت می‌کنند، بدانند به پیروزی می‌رسند.

عضو ارشد مجلس علمای بحرین عنوان کرد: جامعه بحرین باید مواضع ضد دولتی خود را بیش از گذشته دنبال کند چرا که محاکمه فریضه خمس به معنای توهین به مذاهب تشیع است و ملت بحرین هیچ‌گاه به این موضوع تن نمی‌دهد.

وی به شکست اهداف نظامی و سیاسی نظام بحرین با وجود حرکت‌های امنیتی مختلف اشاره کرد و افزود: تظاهرات ده‌ها هزار نفر کفن پوش و بیش از ۱۵۰ هزار شهروند بحرینی نشان داد که شکست اراده قهرمانانه بحرین امکان پذیر نیست و اراده مردم مستحکم است.

حجت الا سلام خجسته با بیان اینکه بحران سیاسی بحرین نتیجه اختلافات اصلی میان خاندان حاکم و معارض است و نظام می‌خواهد چنین جلوه دهد که اختلاف میان مردم بوده است، ابراز داشت: میان انقلابیون و ملت هیچ اختلافی وجود ندارد و اختلاف اصلی میان انقلابیون و نظام است.

وی گفت: ملت باید به منبع قدرت تبدیل شود و هرگونه اختلاف افکنی و تبعیض میان قشرهای مختلف نشان دهنده عدم مشارکت همگانی در کشور است.

علما و شیعیان بحرین در حال تحمل شکنجه دسته جمعی هستند

این عالم بحرینی با بیان اینکه بحران سیاسی سبب شده که توافقنامه میان معارضان و دولت از هم فروبپاشد و بی اعتمادی کامل میان آنها برقرار شود، گفت: علما و شیعیان بحرین در حال تحمل شکنجه دسته جمعی هستند و حتی فریضه های شرعی نظیر نماز جمعه و خمس مورد هجمه قرا گرفته است.

وی تصریح کرد: اعطای تابعیت سیاسی به بیگانگان سبب تخریب هویت ملی بحرین شده است چرا که بیش از ۱۲۰ هزار مزدور خارجی تابعیت گرفته‌اند.

حجت الاسلام خجسته دور کردن مسئولانی که به دنبال مصالحه ملی نیستند را از شرایط مورد نیاز برای رسیدن به آشتی ملی دانست و بیان داشت: بحرین امروز به تحقق توافق در راستای برپایی نظامی عادلانه که زندگی مسالمت آمیز و ثبات را برای کشور به همراه داشته باشد نیاز دارد لذا باید جامعه جهانی در بحران بحرین بی‌طرف باشد و با هر دو طرف به تعامل بپردازد.