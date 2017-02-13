استقلال از نیمه رد نشد/رحمتی دفعه اولش نبود/قرار نیست همیشه ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در جمع خبرنگاران درباره شکست در دربی و اینکه گفته می شود این باخت ثمره غرور پرسپولیسی هاست، گفت: وقتی می بازید همه باخت را زیر ذره بین می گذارند. به بازیکنانم گفته ام که همیشه برد نیست و ما باخت هم خواهیم داشت. اینبار این باخت مقابل استقلال رقم خورد.

وی افزود: نمی توانم از بازیکنانم ایراد بگیرم. در چند دقیقه گل خوردیم و اشتباه از ما پیش آمد و آنها استفاده کردند. در نیمه دوم که عملا روی یک دروازه بازی می کردیم و شانس هم برای گلزنی داشتیم. حتی توپ را به تیرک زدیم. وقتی گل نزنید می خورید. وقتی برای غصه خوردن نداریم. داریم خودمان را برای بازی با سپاهان آماده می کنیم. آنچه جای تاسف دارد این است که می توانستیم یک شادی ویژه را به هواداران بدهیم. آنها با وجود باخت نشان دادند پشت تیم هستند و به ما اعتقاد دارند. ما به طور مطلق همچنان قهرمانیم. اهدافمان هم مشخص است.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اینکه صحبتهایش برای قهرمان هم به نوعی غرور محسوب می شود، گفت: این غرور نیست. واقعیت است. واقعیت این است که ما صدر جدول هستیم و این دومین باختمان در فصل است در حالی که استحقاقش را نداشتیم. به ذوب آهن هم مستحق باخت نبودیم. به هیچ عنوان عقب نمی کشیم تا وقتی که مطمئن نباشیم قهرمانیم. بله، خطر همیشه هست. الان سپاهان را پیش رو داریم. آنها یک رقیب سنتی هستند. در همین روند می بینیم چقدر بردمان مقابل تراکتورسازی مهم بوده است ولی وقتی قهرمانی قطعی نشود نمی توان مطمئن بود.

برانکو درباره عملکرد فرشاد احمدزاده و حسین ماهینی گفت: طبیعی است کمال در پست خودش از ماهینی بهتر است همانطور که ماهینی در دفاع راست از کمال بهتر است. گاهی مشکلاتی در تیم پیش می آید که مجبور می شوید یک راه را انتخاب کنیم. کاملا از ماهینی و احمدزاده راضی هستم. ما با استقلال بازی کردیم؛ تیمی که خیلی خوب است و بازیکنان عالی دارد. طبیعی است باید انتظار داشت که آنها هم یک کاری بکنند. ما که در زمین تنها نبودیم. در نیمه دوم استقلال از وسط زمین هم رد نشد ولی به هر حال در ضربات آخر آرامش نداشتیم. در این نوع بازی ها باید از شانس های نیم بند هم استفاده کرد همانطور که استقلال استفاده کرد.

وی در خصوص وضعیت محمد انصاری گفت: خوشحالم که از انصاری پرسیدید. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچکس سراغی از او نگرفت. یک گروه از تماشاگران با سنگ مستقیم به پیشانی محمد زدند. خدا را شکر ضربه ای که به سر محمد خورد با تفسیر پزشکان ضربه خفیفی بود. اگر به گیجگاهش می خورد کور می شد و معلول می شد. امیدوارم باشگاه شکایت خودش را علیه کسانی که این کار را کردند انجام بدهد. خوشبختانه آنطور که اعلام شد محمد ضربه مغزی خفیف داشته و ۹۹ درصد در بازی آینده ما نیست.

سرمربی پرسپولیس درباره محسن ربیع خواه گفت: خدا را شکر تمام بازیکنان خوب هستند و تا جایی که بشود از تمام نیروها استفاده می کنیم.

برانکو درباره داوری در مسابقه و وقتهای اضافه و اتفاقاتی که مهدی رحمتی رقم زد، گفت: داوران خیلی عالی کار کردند. درباره اینکه بازی باید یک دقیقه دیگر ادامه پیدا می کرد صحبت نمی کنم ولی رحمتی این بار اولش نبود که این کار را می کرد.

وی همچنین در خصوص دعوای بازیکنان پرسپولیس با هواداران بعد از دربی گفت: نمی دانم راجع به چه چیزی صحبت می کنید. مهمترین مسئله برای ما هواداران هستند. تمام تلاش ما برای هواداران است. بهترین چیزی که بازیکنانم دارند روابطشان با هواداران است. باید بازیکنان را هم درک کرد که به خاطر باخت غمگین بودند. حال من هم بعد از بازی خوش نبود ولی سمت هواداران رفتیم. لیدرها هم باید وضعیت را درک کنند. فکر نمی کنم که بازیکنانم با هواداران دعوا کرده باشند. بعد از بازی دیدم که هواداران از صمیم قلب بازیکنان را تشویق می کردند.

سرمربی پرسپولیس درباره پست مهدی طارمی مبنی بر اینکه کسانی که انتقاد می کنند پرسپولیسی نیستند و این به نوعی توهین به پیشکسوتان باشگاه محسوب می شود، تاکید کرد: نمی دانم. اینستاگرام بازیکنان را دنبال نمی کنم. خودم اینستاگرام دارم و مستقیم عکسها را می گذارم ولی طبیعی است که انتقاد همیشه خواهد بود؛ خوب یا بد. با نیت خوب یا نیت بد. همه باید با این انتقادات کنار بیاییم و زندگی کنیم. فوتبال فقط برد و تعریف و تمجید نیست. من هم همیشه با بازیکنان راجع به این مسئله صحبت می کنم. این شانس را دارم که خارجی هستم و فارسی بلد نیستم و چیزی نمی خوانم.

برانکو درباره برخورد نامناسب بعضی از بازیکنان هم گفت: ما با هم همکاریم و باید بازیکنان را درک کنیم. بازیکنان هم باید شما را درک کنند. اینها بستگی به آموزش و نحوه رشد دارد. همه دوست داریم که درباره ما همیشه خوب بنویسند ولی این امکان ندارد همانطور که همیشه نمی توان برد. این یک چیز عادی است. من همیشه در خدمت خبرنگاران هستم. می توانستم امروز تمرین را ببندم ولی اینجا هستم که پاسخگو باشم تا شما خبرنگاران سئوالاتتان را بپرسید.

وی همچنین درباره شام مشترک سرخابی ها قبل از دربی تصریح کرد: در نشست خبری قبل از دربی هم گفتم که این مسئله مربوط به باشگاه بوده و نمی توانم راجع به آن نظر بدهم.

سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت بازیکنان اوکراینی و اینکه مدتی در لیست پرسپولیس نیستند، گفت: آنها با باشگاه توافق کردند که یک روز قبل از دربی بروند. حالش را ببرید!

برانکو درباره اینکه استقلال بازیکنان جوان خوبی داشته و توانسته از آنها بهره ببرد اما پرسپولیس نتوانسته بازیکنان جوان زیادی بیاورد، یادآور شد: باید شرایط را نگاه کرد. ما هر سال بازیکنان جوانی می آوریم تا آنها را محک بزنیم. سخت است بخواهیم درباره آنها نظر بدهیم. نمی شود بعد از دو سه جلسه تمرین گفت که آنها را می خواهیم یا خیر. همیشه چهار، پنج بازیکن جوان می آوریم که در رقابت باشند و امکان رشدشان فراهم باشد.

وی در خصوص اینکه آیا به جای اوکراینی ها بازیکنی جذب می شود یا خیر، گفت: فصل نقل و انتقالات که تمام شد. بازیکنان قرارداد دارند. در این موقعیت جذب بازیکن جدید سخت است. باید دید آیا چیزی در بازار پیدا می شود یا خیر. امکانش هست که بخواهیم یک بازیکن را بیاوریم.

برانکو درباره اینکه گفته بود مشکل گلزنی پرسپولیس حل می شود ولی این مشکل پابرجاست، گفت: هیچ وقت نگفتم مشکل گلزنی حل می شود. داریم این مشکل را حل می کنیم. الان جزو موثرترین تیم ها هستیم. گل زدن همیشه هست؛ گل نزدن هم همیشه هست.

«شما دربی را باختید ولی می توانید با صدرنشینی خودتان را راضی کنید ولی در آسیا از گل نزدن ضربه می خورد و حذف می شوید. برای این مشکل چه راهکاری دارید؟» برانکو در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، گفت: با شما موافقم. ما این مشکل را داریم. اگر می شد به این سادگی مشکل را حل کرد که حل می کردیم. بعضی چیزها به سادگی حل نمی شود. گلزن باید مادرزاد گلزن باشد. پیدا کردن مهاجم گلزن سخت است.

وی درباره انتقادات به عملکرد مهدی طارمی و از دست دادن موقعیت های زیاد، تاکید کرد: مهدی فعلا بهترین گلزن ماست. اشتباه پیش می آید و گاهی هم موقعیت از دست می دهد ولی او فعلا بهترین گلزن ماست. همه در دنیا اینطور هستند. شما باشید چه کسی را به جای طارمی می گذارید؟

در این هنگام خبرنگاران گفتند که گزینه ای نداریم ولی باشگاه باید به فکر حل این مشکل باشد.

برانکو در این خصوص گفت: به این سادگی نیست که بخواهیم مهاجم پیدا کنیم. طارمی جزو بهترین مهاجمان لیگ است. نمی توانیم او را به این خاطر بکشیم. او باز هم موقعیت هدر می دهد ، امسال، دو سال دیگر، پنج سال دیگر؛ مثل هر مهاجم دیگر.

وی درباره اینکه امیر قلعه نویی تصمیم گرفته بازیکنانی که کارت زرت بگیرند جریمه کند، گفت: ما هم بازیکنی که کارت زرد الکی بگیرد جریمه می کنیم. قبل از هرچیز به خاطر بازی ناجوانمردانه. مثلا بازیکن با داور کل کل کند و کارت بگیرد. ولی اگر کارت زرد بازیکن در راه خدمت به تیم باشد، اشکالی ندارد.

سرمربی پرسپولیس درباره صحبتهای حسن زمانی عضو هیات مدیره استقلال که گفته است پرسپولیس متکبرانه بازی کرد، گفت: برایم مهم نیست چه چیزهایی می گویند. آنها حق دارند بابت برد شادی کنند.

برانکو در پاسخ به این سئوال که چرا سامان نریمان جهان که در ماشین سازی نیمکت نشین بود را جذب کردید ولی حتی در این مسابقه هم به او میدان ندادید تاکید کرد: تشخیص داده بودم بازیکنانی که در دربی در زمین بودند می توانند کاری بکنند. این بازی سختی بود. سامان بازیکن ضد حمله است. اگر یادتان باشد او در ضد حمله به استقلال گل زده است. در حالی که در بازی روز گذشته ما در ۳۰ متری دروازه به استقلال فشار می آوردیم.

وی درباره اینکه خیلی از هواداران روی تعویض رامین رضائیان ایراد گرفتند و خیلی ها هم موافق آن بودند، گفت: از قبل برنامه داشتیم علیپور به جای چه کسی به زمین بیاید. او خوب سر می زند و خوب فشار می آورد اما مسئله تعویض رامین تشخیص من بود. همیشه هستند کسانی که موافق و مخالف تعویض هستند.

سرمربی پرسپولیس در پایان و پیش از ترک محل گفتگو با خبرنگاران از آنها پرسید آیا می دانید کرواسی با چهار و نیم میلیون نفر جمعیت دارد چه تعداد مربی دارد؟ برانکو خودش ادامه داد: ما چهار و نیم میلیون مربی داریم!