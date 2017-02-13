چین آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد: فعالیتهای موشکی خلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.

«جنگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت: در وضعیت کنونی، طرفهای درگیر نباید یکدیگر را تحریک کنند یا دست به اقداماتی بزنند که تنشها در شبه جزیره کره را تشدید کند.

وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای، آزمایش موشکی پیونگ یانگ را بی توجهی به قطعنامه های سازمان ملل خواند.

چین مهمترین متحد کره شمالی است و طی دهه های اخیر که رابطه پیونگ یانگ با اکثر کشورهای دنیا تیره بوده و این کشور هدف تحریمهای سنگین بین المللی قرار داشته، اصلی ترین عامل پابرجایی نظام این کشور بوده است. با این وجود، در سالهای اخیر چین نسبت به برنامه هسته ای کره شمالی مواضع سختی در پیش گرفته و در شورای امنیت بر ضد این کشور رأی داده و برخی آزمایشات موشکی آن را محکوم کرده است.

یک تحلیلگر چینی به نام «تونگ ژائو» در این رابطه به سی ان ان گفت: پکن آزمایشات هسته ای پیونگ یانگ را معمولا بلافاصله محکوم می کند اما وقتی نوبت آزمایشات موشکی این کشور می رسد، محکومیت آن بستگی به نوع موشک و شیوه آزمایش دارد.

وی افزود: از نظر چین، آزمایش روز یکشنبه تحریک کننده نبود بلکه صرفا اقدامی برای جلب توجه بود.