دولت ترامپ برای مذاکره غیررسمی با پیونگ یانگ آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «واشنگتن پست» از مقدمه چینی دولت جدید آمریکا برای سفر مقامات بلند پایه دولت پیونگ یانگ به این کشور و مذاکره غیر رسمی با مقامات سابق آمریکا خبر داد- اقدامی که در بیش از ۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.

این اقدام را می توان در عین حال نشانه مثبتی از تمایل «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به برقراری ارتباط با دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا تلقی کرد.

گفته می شود برنامه ریزی برای این نشست که «تراک ۱.۵» نام گذاری شده است، در مراحل مقدماتی قرار دارد و چنانچه اوضاع طبق روال پیش برود، احتمالا طی یکی دو هفته آینده در نیویورک برگزار خواهد شد.

نام گذاری نشست تراک ۱.۵، متاثر از مذاکراتی با نام «تراک ۲» است که در آن مقامات رسمی سابق از هر دو کشور دخیل بودند حال آنکه در نشست پیش رو، مقامات فعلی کره شمالی با مقامات سابق آمریکا دیدار و رایزنی می کنند.

البته، وزارت امور خارجه آمریکا هنوز روادید سفر مقامات پیونگ یانگ را صادر نکرده است.

اما به گفته یکی از مسئولین وزارت امور خارجه آمریکا، نشست هایی که در قالب تراک ۲ انجام می گرفتند، اغلب پیرامون موضوعات متنوع جهانی بودند و لزوما به دولت واشنگتن محدود نمی شدند.

گفتنی است که پیونگ یانگ هفته گذشته یک آزمایش موشک بالستیک جدید انجام داد که انتقادهای جهانی را نیز به دنبال داشت. ترامپ در واکنش به این آزمایش گفت: به طور قطع کره شمالی یک مشکل خیلی خیلی بزرگ است و ما با آن برخورد قاطعی خواهیم داشت.