بهره برداری از ۶ سکوی جدید گازی پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین فام در جریان بازدید از سکوهای درحال ساخت در بوشهر، با بیان اینکه با ورود بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی، فعالیت‌های اجرایی سرعت گرفته است، گفت: هم اکنون با حمایت کارفرما موانع گمرکی رفع شده و بخش دیگری از کالاهای موجود در گمرکات به زودی وارد یارد سکوسازی بوشهر می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه سال آینده ٦ سکوی جدید به بهره برداری می‌رسد، تصریح کرد: از هرکدام از فازهای ١٣ و ٢٢، ٢٣ و٢٤ دو سکو و از فاز ١٤ هم یک سکوی اقماری در یارد صدرا تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

این مقام مسئول، افزود: سکوی A١٤ هم که کار ساخت آن در یارد سکوسازی بندرعباس درحال انجام بوده و تا اردیبهشت سال آینده تکمیل شده و آماده نصب و راه اندازی خواهد شد.

مشکین فام با بیان اینکه ٦ سکوی هرکدام ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می‌کنند، یادآور شد: به این ترتیب سال آینده با بهره برداری از این سکوها روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده می‌شود.

به گفته این مقام مسئول با بهره برداری از این سکوها ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی به بیش از ٦٠٠ میلیون مترمکعب و به حدود سه برابر گاز تولیدی از این میدان از سال ۹۲ تاکنون خواهد رسید.

وی با بیان این که ردیف های فرآوری اتان، پروپان و بوتان فازهای ٢٠ و٢١ تکمیل شده و آماده بهره برداری است، خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این واحدها حجم قابل توجهی از گاز مورد نیاز بوده که هم اکنون به دلیل افزایش نیاز مصرفی و پرهیز از تولید آزمایشی از این بخش‌ها، گاز تولیدی این فازها به خط سراسری تزریق می‌شود.