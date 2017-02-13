سرهنگ عبدالکریم دانشآموز در حاشیه جلسه راهیان نور دریایی خارگ در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نام خارگ در اذهان ملت شریف ایران تداعی کننده ایثار و مقاومت در ایران اسلامی است؛ جزیرهای که با ایستادگی در ۸ سال دفاع مقدس توانست نبض اقتصاد کشور را زنده نگه دارد.
وی افزود: برگزاری اردوی راهیان نور دریایی که به میزبانی جزیره خارگ صورت میگیرد فقط میتواند ذرهای از رشادتهای اهالی، نیروهای نظامی و پرسنل شرکتهای نفتی مستقر در این جزیره را به روایت بکشاند، خارگ و مقاومت خارگ ناگفتههای بسیاری دارد.
دانشآموز تصریح کرد: امسال با پیشبینیهای صورت گرفته امیدوار هستیم میزبان ششهزار زائر راهیان نور دریایی در جزیره خارگ باشیم که سپاه ثارالله خارگ با همکاری تمامی ادارات مستقر در جزیره خارگ خود را اماده این میزبانی میکند.
فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ با اشاره به راهاندازی یک نمایشگاه دست آورد و حماسههای جزیره خارگ در طول برگزاری این اردوها گفت: یک نمایشگاه راهیان نور دریایی در محل بیمارستان زیرزمینی توسط نیروهای نظامی انتظامی، شهرداری و شرکتهای نفتی مستقر در جزیره خارگ راه اندازی خواهد شد.
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