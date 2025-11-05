به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا محمدی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ که با حضور امام جمعه، بخشدار ویژه و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد، ضمن قدردانی از فعالیتهای فرهنگی جزیره، بر اهمیت استمرار برنامههای تربیتی و ارزشی برای نسل نوجوان تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای فرهنگی اخیر اظهار داشت: در هفته جاری، دانشآموزان خواهر و برادر در قالب برنامه «راهیان پیشرفت» از مراکز علمی و صنعتی از جمله اداره شیمیایی و صنایع دریایی بازدید کردند که با استقبال گسترده مواجه شد. همچنین مسابقات کتابخوانی و پویشهای فرهنگی با محوریت دانشآموزان در حال برگزاری است.
سرهنگ محمدی از برنامه اعزام دانشآموزان به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد و افزود: در آبانماه، گروهی از دانشآموزان خواهر با همکاری آموزش و پرورش به اردوهای راهیان نور جنوب اعزام خواهند شد. برای تحقق هرچه بهتر این برنامه معنوی، نیازمند حمایت و همکاری نهادهای محلی و شرکتهای صنعتی هستیم تا این حرکت فرهنگی با کیفیت مطلوب اجرا شود.
معاون فرماندهی سپاه ثارالله خارگ با اشاره به اهمیت همافزایی در حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در جزیره خارگ نیازمند همکاری همه دستگاههاست. سپاه ثارالله در کنار آموزش و پرورش و شورای فرهنگ عمومی، آماده همکاری و حمایت برای رشد فرهنگی و تربیتی نسل آینده جزیره است.
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