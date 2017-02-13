دلیل بلوکه شدن حساب باشگاه استقلال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس مصطفی مدبر در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: با توجه به اینکه استقلال و پرسپولیس دولتی هستند، وجوه متمرکز شده در خزانه داری کل کشور دارند و طبق قانون از محل حساب های این دو باشگاه برای پرداخت اجاری بهای معوقه به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، بلوکه شده است.

وی افزود: دلیل بلوکه شدن این پول نیز آن بوده که این دو باشگاه بدهی سنوات گذشته خود را به طور کامل با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تسویه نکرده اند.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ادامه داد: این اجاره بهاء طبق قرارداد باید از طریق سازمان لیگ به شرکت توسعه پرداخت می شد که تاکنون سازمان لیگ این کار را انجام نداده است.

مدبر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال وصول مطالبات از محل حساب های این دو باشگاه منتفی شد.