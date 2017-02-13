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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

دلیل بلوکه شدن حساب باشگاه استقلال مشخص شد

دلیل بلوکه شدن حساب باشگاه استقلال مشخص شد

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت:حساب پرسپولیس و استقلال مسدود نشده و با توجه به مشکلات مالی این دو باشگاه وصول مطالبات از محل حساب آنها منتفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس مصطفی مدبر در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: با توجه به اینکه استقلال و پرسپولیس دولتی هستند، وجوه متمرکز شده در خزانه داری کل کشور دارند و طبق قانون از محل حساب های این دو باشگاه برای پرداخت اجاری بهای معوقه به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، بلوکه شده است.

وی افزود: دلیل بلوکه شدن این پول نیز آن بوده که این دو باشگاه بدهی سنوات گذشته خود را به طور کامل با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تسویه نکرده اند.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ادامه داد: این اجاره بهاء طبق قرارداد باید از طریق سازمان لیگ به شرکت توسعه پرداخت می شد که تاکنون سازمان لیگ این کار را انجام نداده است. 

مدبر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال وصول مطالبات از محل حساب های این دو باشگاه منتفی شد.

کد مطلب 3906387
رضا خسروي

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    نظرات

    • داود دانشور US ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
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      پاسخ
      خیلی عالی

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