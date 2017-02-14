برد موشک پرتاب شده کره شمالی۲ هزار کیلومتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، سازمان اطلاعات کره جنوبی روز سه شنبه اعلام کرد: موشک آزمایش شده توسط پیونگ یانگ بردی معادل ۲ هزار کیلومتر و سرعتی برابر با ۸.۵ ماخ داشته است.

بر اساس این گزارش در دیدار مقامات سازمان ملی اطلاعات و کمیته اطلاعاتی کره جنوبی مشخص شد که موشک آزمایش شده در کره شمالی از نوع برد بلند بوده و طبق بررسی های به عمل آمده این موشک قادر به سرعت گرفتن سریع است و به همین دلیل تهدیدی بزرگ برای آمریکا به شمار می آید.

منابع اطلاعاتی سئول همچنین اعلام کردند: این موشک از سوخت جامد بهره برده و در نتیجه بسیار سریع (در مدت ۱۰ دقیقه) آماده پرتاب می شود.

لازم به ذکر است که روز یکشنبه کره شمالی با پرتاب یک موشک قاره پیمای جدید میانبرد از پایگاهی در شمال غرب این کشور به سوی دریای ژاپن، حامل پیامی برای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف انجام رزمایش های مشترک با همپیمانانش در منطقه(ژاپن و کره جنوبی) بود.