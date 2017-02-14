شماره نوزدهم مجله بین الملل مهر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می شود تلاش می کند به بررسی تحلیلی تازه ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد و روند تحولات را در قالب گزارش و گفتگو مورد بررسی قرار دهد.

گفتگو با «ریچارد گاروین» مخترع بمب هیدروژنی در این شماره مجله بین الملل مهر منعکس شده است.

گفتگو با «اولی هاینون»، معاون سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ گفتگو با «طارق رئوف»؛ رئیس سابق بخش راستی آزمایی آژانس، گفتگو با «بنت جانسون»؛ سناتور سابق آمریکایی و گفتگو با «ریچارد گاروین»، مخترع بمب هیدروژنی از جمله مطالبی هستند که در این شماره مجله بین الملل مهر منتشر شده اند.

گفتگو با «شیخ نعیم قاسم»، معاون دبیرکل حزب الله لبنان؛ گفتگو با «محمود الزهار»، عضو ارشد حماس؛ نبرد با داعش آنسوی مرز و بررسی اهداف سفر میشل عون به عربستان سعودی در بخش خاورمیانه مجله قابل دسترسی است.

شلیک ترامپ به قلب اروپا؛ روابط روسیه و آمریکا در سایه ترامپ؛ گفتگو با «تامی مک کرنی»، مبارز ایرلندی و همگرایی ترامپ با مسکو از جمله موضوعاتی هستند که در بخش اروپا این شماره از نشریه مورد اهتمام قرار گرفته اند.

رقابت هسته ای آمریکا، دوستی با پوتین یا حریف طلبیدن از روسیه؟؛ پیمان تجاری «تی پی پی»؛ هژمونی آمریکایی در قالب اقتصادی؛ گسترش ناتو به آمریکای لاتین و سمفونی هسته ای ترامپ از جمله موضوعاتی هستند که در بخش آمریکا این شماره مجله بین الملل مهر منعکس شده اند.

با توجه به اینکه این مجله سیر تحولات نظامهای منطقه ای و نظام بین الملل را در قالب گفتگو و گزارش گردآوری کرده است می تواند فهم خوبی در روند تحولات چه از حیث خبری و چه تحلیلی به دست دهد.

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