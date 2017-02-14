تصادف مرگبار در اتوبان باکری/تشریح جزئیات حادثه

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه مرگبار، گفت: ساعت ۱۴:۵۴ برخورد دودستگاه خودرو در شمال به جنوب بزرگراه شهید باکری نرسیده به بزرگراه همت به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای سه ایستگاه سازمان آتش نشانی از دو مسیر مختلف به محل اعزام و اقدام به امدادرسانی کردند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد که در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید با سه سرنشین با یک خودروی ۴۰۵ با دو سرنشین برخورد وپس از منحرف شدن با گاردریل های مسیر برخورد کرده بود.

ملکی ادامه داد: زمانی که آتش نشان ها در محل حاضر شدند هر دو خودرو کاملا متلاشی شده و به جز راننده خودروی پژوه مابقی سرنشینان درداخل خودروها محبوس شده بودند.

وی در خصوص اقدامات آتش نشان هادر این حادثه تصریح کرد: آتش نشان ها قطعات خودروها را برش داده و موفق به خارج کردن ۴ سرنشین گرفتار شده دوخودرو شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی از مرگ دوتن از شهروندان در این حادثه خبر داد و خاطر نشان کرد: راننده خودروی پراید و همچنین راننده خودروی پژو در این حادثه جان خودرا از دست دادند.

ملکی تاکید کرد: نیروهای سازمان آتش نشانی پس از تحویل مصدومان این حادثه به عوامل اورژانس اکنون درحال ایمن سازی محیط هستند.