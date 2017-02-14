نمی گویم برجام یک توافق عالی بود

به گزارش خبرنگارمهر، بهروز کمالوندی ظهر سه شنبه در سیزدهمین همایش اقامه نماز صنعت هسته ای کشور که در محل بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهارکرد: انسان همواره به دنبال سعادت مادی و معنوی می باشد و فرق انسانی که از دین اسلام پیروی می کند با انسانی که مسلمان نیست در اولویت قرار دادن بعد معنوی زندگی اش می باشد.

وی افزود: هر زمان و مکان که سخن از انسان و بعد مادی اش مطرح است پروردگار او را با حیوانات یکسان می شمارد اما زمانی که بعد معنوی و روحانی او مطرح است نام او را همسان با خود قرار می دهد، لذا گمراهی جهان غرب ناشی از عدم توجه به این ابعاد انسان است.

معاون سازمان انرژی اتمی با اشاره به اهمیت رهبری در یافتن و حرکت به سوی مسیر سعادت انسان، ادامه داد: زمانی جامعه به مسیر سعادت هدایت می شود که رهبری مسیر مناسبی را مشخص کند تا جامعه نیز به دنبال آن به سعادت برسد. این راه سعادت را انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل یافت و هم اکنون بعد از گذشت نزدیک به ۴ دهه، می توانیم آن را به جامعه بین المللی صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه دیانت و سیاست دو روی یک سکه هستند و با تفکیک این دو از هم، ضلالت و گمراهی دنیا را فرا خواهد گرفت، عنوان کرد: در اینصورت وظیفه ما عدالت گستری است و باید جوامع بین الملل را به خوبی شناخته و دوست و دشمن مان را تشخیص دهیم. رهبری مقام معظم رهبری نوعی حکومت جدید را با این مبنا در جهان پایه گذاری کرد لذا می بینیم که فشارهای بین المللی متحمل کشور ما است.

کمالوندی تصریح کرد: استکبار ستیزی، نفی سلطه، حمایت از مظلوم و گسترش عدالت از آرمان های انقلاب اسلامی است، اما اگر کشوری با مردم لائیک داشتیم بسیاری از مشکلات فعلی متوجه ما نبود.

وی عنوان کرد: خداوند ظرفیتی به انقلاب اسلامی عطا کرده است و به دنبال این مسئولیت گسترش عدالت و بیداری جهان را نیز برعهده دارد، لذا تفکری که این حکومت و نظام را خواست مطلق بشر بداند اشتباه بوده و مشخص است که فهم درستی از انقلاب ندارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور با بیان اینکه فشارهای بین المللی وارد بر جمهوری اسلامی بی سابقه بوده و تاکنون هیچ ابرقدرتی توان مقابله با آن را نداشته است، بیان کرد: یک نمونه از این فشارها هشت سال دفاع مقدس بود که یک طرف تمام دنیا و طرف دیگر جمهوری اسلامی حضور داشت. الان نیز می گویند ایران تروریست است در حالیکه خودشان تروریست پروری می کنند واین نقض حقوق بشر است.

وی ادامه داد: ایران را به تولید سلاح هسته ای متهم می کنند و هنوز هم این روند اتهام زنی ادامه دارد در حالیکه فتوای صریح مقام معظم رهبری بر غیر شرعی بودن استفاده از این سلاح ها صحه می گذارد.

کمالوندی با اشاره به سیاست های نامناسبی که ترامپ در پیش گرفته است، گفت: من پیش از این هم بیان کرده بودم که پس از روی کار آمدن ترامپ، تحلیل جدیدی از برجام مطرح می شود و حالا ترامپ این توافق را، بدترین توافق و معامله آمریکا می خواند.

وی گفت: برجام توافقی است که با ۶ ابرقدرت در جهان انجام گرفت و با این که بنده عضو هیچ یک از جناح ها و گروه ها نیستم اما بر اساس مبانی استاندارد نمی گویم برجام یک توافق عالی بوده است.