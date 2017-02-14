کاهش حجم کتاب های درسی/ پرداخت مطالبات حق التدریسی ها

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی واعظ آشتیانی در حاشیه برگزاری سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه در جمع خبرنگاران درباره پرداخت مطالبات حق التدریسی ها گفت: مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از معوقات معلمان پرداخت شده است که معوقات حق التدریسی ها تا پایان شهریور ماه سال جاری نیز در این واریزی ها بوده است.

وی افزود: با هماهنگی هایی که با سازمان برنامه و بودجه شده است، مطالبات ۶ ماهه دوم حق التدریسی ها تا پایان اسفند پرداخت شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از برنامه های آموزش و پرورش کاهش حجم کتاب های درسی است، بیان کرد: به دنبال این هستیم تا در کنار مهارت آموزی میان دانش آموزان ، این موضوع نیز اجرا شود و به عنوان یک برنامه ملی به آن بنگریم.

دانش آشتیانی نسبت به تنوع در مدارس نیز اظهار کرد: تفکیک دانش آموزان که در مدارس صورت می گیرد تخصصی نیست. جداسازی دانش آموزان حتی در یادگیری آنان آسیب زا است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سند تحول نیز به کاهش تنوع مدارس اشاره کرده است گفت: به نظرم در کشور نباید بیشتر از یک نوع مدرس وجود داشته باشد. در دنیا حتی دانش آموزان استثنایی هم در مدارس عادی تحصیل می کنند و از طرفی دستیار و مشاور برای آنان قرار می دهند. کمتر این دانش آموزان را در مدارس جدا قرار می دهند چراکه آن مدارس جداسازی شده در بسیاری از مواقع آسیب زا هستند.

وی خاطر نشان کرد: برای تحقق این امر باید نگرش خانواده ها را اصلاح کرد تا حضور دانش آموزان در کنار یکدیگر شود عادی به نظر بیاید.