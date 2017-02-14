سناتور «بلانت» خواستار تحقیق درباره روابط ترامپ با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «روی بلانت»، سناتور جمهوریخواهان در مجلس سنا آمریکا روز سه شنبه خواستار رسیدگی جامع به روابط میان «ترامپ» و روسیه شد.

وی همچنین از کمیته اطلاعات سنا خواست تا با احضار فوری «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی «ترامپ»، در این خصوص تحقیق کند.

«بلانت» در گفتگو با رادیو «کی تی آر اس» گفت: من فکر می کنم همه خواستار انجام این تحقیقات هستند.

وی همچنین کمیته امنیت سنا را مسئول انجام این تحقیقات دانسته و گفت که برای پایان دادن به موضوع رابطه «ترامپ» با روسیه، باید تحقیقات جامعی در این زمینه صورت گیرد.

این درحالیست که «فلین» روز دوشنبه به دلیل بالا گرفتن اختلافات خود با «مایک پنس»، معاون «ترامپ» بر سر مساله گفتگوهای وی با سفیر روسیه در آمریکا که در ماه دسامبر بر سر تحریم های مسکو انجام شده بود، از سمت خود استعفا داد.

پنس پس از آن با حضور در یک برنامه تلویزیونی از «فلین» دفاع کرده و بروز هرگونه مشاجره با وی را رد کرد.