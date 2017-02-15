انجام آزمایش های نهایی خط ۲ قطار شهری مشهد

به گزارش خبرنگار مهر،سید صولت مرتضوی عصر سه شنبه در حاشیه انجام تست گرم خط دو قطار شهری مشهد، اظهار کرد: خط دو قطار شهری مشهد بررسی ها نهایی را می گذراند و این خط مسیر میدان شهدا تا کشف رود را پوشش می دهد و افتتاح این طرح در شهر مشهد به عنوان یک عیدی از طرف شهرداری مشهد به زائران و مجائران بارگاه مطهر امام هشتم می باشد.

وی افزود: خط دو قطار شهری مشهد، ظرفیت اسمی بالغ بر ۱۸ تا ۲۲ هزار نفری دارد که به لطف خدا و امام هشتم(ع) در دوم اسفندماه سال جاری افتتاح می شود.

شهردار مشهد با بیان اینکه افتتاح این طرح نقش مهمی در جابجایی و کنترل ترافیک شهری دارد، عنوان کرد: در حال حاضر خط دو قطارشهری مشهد، در مسیری بیش از هشت کیلومتر به اتمام رسیده است که این مسیرهارا در مجموع رفت و برگشت در طول مدت ۲۸ دقیقه می پیماید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مدت زمان رسیدن هر قطار با قطار قبلی در ایستگاه ها حدود ۱۴ دقیقه است و این فاصله زمانی با ورود سایر واگن ها به خط دو به حدود پنج الی شش دقیقه کاهش خواهد یافت.

مرتضوی گفت: پیمانکار این طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده و ازاین قرارگاه و همه فعالان مرتبط با این پروژه کمال قدردانی را می کنم.