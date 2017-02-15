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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۳

شهردار مشهد خبرداد:

انجام آزمایش های نهایی خط ۲ قطار شهری مشهد

انجام آزمایش های نهایی خط ۲ قطار شهری مشهد

مشهد ـ شهردار مشهد گفت: خط۲ قطار شهری مشهد بررسی های نهایی را می گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر،سید صولت مرتضوی عصر سه شنبه در حاشیه انجام تست گرم خط دو قطار شهری مشهد، اظهار کرد: خط دو قطار شهری مشهد بررسی ها نهایی را می گذراند و این خط مسیر میدان شهدا تا کشف رود را پوشش می دهد و افتتاح این طرح در شهر مشهد به عنوان یک عیدی از طرف شهرداری مشهد به زائران و مجائران بارگاه مطهر امام هشتم می باشد.

وی افزود: خط دو قطار شهری مشهد، ظرفیت اسمی بالغ بر ۱۸ تا ۲۲ هزار نفری دارد که به لطف خدا و امام هشتم(ع) در دوم اسفندماه سال جاری افتتاح می شود.

شهردار مشهد با بیان اینکه افتتاح این طرح نقش مهمی در جابجایی و کنترل ترافیک شهری دارد، عنوان کرد: در حال حاضر خط دو قطارشهری مشهد، در مسیری بیش از هشت کیلومتر به اتمام رسیده است که این مسیرهارا در مجموع رفت و برگشت در طول مدت ۲۸ دقیقه می پیماید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مدت زمان رسیدن هر قطار با قطار قبلی در ایستگاه ها حدود ۱۴ دقیقه است و این فاصله زمانی با ورود سایر واگن ها به خط دو به حدود پنج الی شش دقیقه کاهش خواهد یافت.

مرتضوی گفت: پیمانکار این طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده و ازاین قرارگاه و همه فعالان مرتبط با این پروژه کمال قدردانی را می کنم.

کد مطلب 3907596

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