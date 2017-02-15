طرح احتساب سابقه معلمان حق التدریس در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۴ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز، بررسی گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه در خصوص تامین اجتماعی را بررسی خواهند کرد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح استفساریه، بندی از قانون بودجه سال ۹۴ و قانون بودجه سال ۹۵ را در دستور کار دارند.

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت‌های انضباطی نیروهای مسلح نیز در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی را بررسی خواهد کرد.

بررسی گزارش کمسیون آموزش در مورد طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق­التدریس استخدامی در وزارت آموزش و پرورش نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.